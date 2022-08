IJ-tunnel weer open na urenlange technische storing

Beeld Robert Vos/ANP

De tunnel was sinds zondagavond van beide kanten afgesloten vanwege een technische storing aan het omroepsysteem. Het verkeer moest de hele nacht omrijden via de ringweg A-10 en S101. Om 05.00 uur vanochtend meldde de gemeente dat de storing is verholpen en dat er een aangereden slagboom is vervangen.

De IJ-tunnel is weer volledig beschikbaar voor het verkeer. De technische storing aan het omroepsysteem is 👷verholpen. Ook hebben we een aangereden slagboom van de Westbuis 🔧vervangen. — Verkeer in Amsterdam (@verkeer020) 29 augustus 2022

🚧De IJ-tunnel 🚧is tot nader orde dicht in verband met een storing. Dit geldt zowel voor de stad-in als de stad-uit richting. Verkeer kan oa omrijden via de ringweg A-10 en S101. We laten het weten als de tunnel weer open is. pic.twitter.com/5EO6UA95oP — Verkeer in Amsterdam (@verkeer020) 28 augustus 2022

