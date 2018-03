Ierse crimineel Gareth C. opnieuw aangehouden in Amsterdam

Op 9 februari jongstleden liep C. net buiten de stad een politiecontrole in. Daar bleek hij een vals rijbewijs bij zich te dragen waarop hij is aangehouden. Een snelrechter heeft hem vorige week veroordeeld tot twee maanden cel vanwege dat valse document.



Op het rijbewijs stond in tegenstelling tot berichtgeving van Ierse media wel gewoon zijn eigen naam, verduidelijkt zijn advocaat Elisabet van Nielen. Van een valse identiteit was geen sprake.



Nepdrugs

C. staat in eigen land berucht als zware crimineel. Volgens diverse Ierse bronnen handelt hij in arbeiderswijken in Zuid-Dublin in cocaïne, heroïne en cannabis. Dat zou hij semi-autonoom doen voor het beruchte Kinahan-kartel, een van de twee grootste criminele organisaties van Ierland.



C. kreeg het vorig jaar tijdens een avond stappen met vrienden aan de stok met iemand die hen nepdrugs probeerde te verkopen op het Rembrandtplein.



Wat ze in Amsterdam deden is onduidelijk. C. richtte een wapen op de man, maar omdat dat weigerde kon de dealer ontkomen. Later op de avond werd C. - nog altijd met het doorgeladen vuurwapen bij zich - aangehouden in café Smokey's op het Rembrandtplein.



Wapenbezit

Gareth C. kreeg in juli zes maanden cel opgelegd wegens wapenbezit. Die straf had hij dus pas net uitgezeten tijdens zijn arrestatie vorige maand.



Twee van de drie heren waarmee hij tijdens de avond in februari vorig jaar op stap was kregen celstraffen van 107 dagen. De derde werd vrijgesproken.