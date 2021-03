Ierse boeren voelen zich gefopt door Rabobank en claimen 50 miljoen

Keizersgracht 119-221, De Sterre uit 1620. Beeld Nina Schollaardt

De Ierse ACC bank, sinds 2002 onderdeel van Rabobank, kocht drie Amsterdamse kantoorpanden in 2008 voor 38 miljoen euro: een dubbel grachtenpand anno 1616 aan de Herengracht waar decennia lang zakenbank Pierson & Co gevestigd is geweest, grachtenkantoor De Sterre uit 1620 aan de Keizersgracht en bedrijfsverzamelgebouw Y-Point in de oude pakhuizen aan de Van Diemenstraat.

De panden werden, met ander vastgoed, in een door Rabodochter Bouwfonds opgericht en beheerd fonds gestopt. ACC Bank is daar vervolgens mee de boer op gegaan en verleidde kleine ondernemers en boeren om hun geld in het fonds te beleggen. Zo zouden ze onder meer hun pensioen zeker kunnen stellen. De bank trad ook op als hun adviseur en financierde de beleggingen als er onvoldoende eigen geld is.

Door de bankencrisis kwam ACC echter in de problemen. Uiteindelijk heeft de bank in 2014 haar vergunning teruggegeven aan de Ierse centrale bank. Maar de kredietportefeuilles en vastgoedfondsen bleven onder de vlag van Rabobank en Bouwfonds bestaan.

Tot Rabo, mede vanwege de nasleep van de kredietcrisis, besloot zich meer op Nederland te concentreren. In 2016 werden al haar activiteiten in Ierland gestaakt. Om de weg daarvoor vrij te maken, moesten de fondsen worden geliquideerd.

Op het verkeerde been gezet

Veertig Ierse boeren en ondernemers die hun geld in 2008 gezamenlijk in de panden hebben gestoken, claimen nu dat ze daarbij op het verkeerde been zijn gezet, waardoor ze hun investeringen met verlies moesten verkopen.

Herengracht 206-216, dubbel grachtenpand anno 1616, voorheen zakenbank Pierson & Co. Beeld Nina Schollaardt

Daarmee maakte Rabo volgens hen de weg vrij voor een snelle doorverkoop van het vastgoed. Zo werden Herenstaete aan de Herengracht en Y-Point in 2016 verkocht en volgde De Sterre aan de Keizersgracht eind 2017. In totaal leverde dat 41 miljoen euro op. Een mager rendement in acht jaar op de investering van 38 miljoen, dat met het oog op het toen al torenhoge kantorentekort in Amsterdam opvallend te noemen valt.

Koper werd het Amerikaanse Angelo, Gordon & co en diens Nederlandse zaakwaarnemer APF, die in dezelfde periode veel meer Amsterdams vastgoed hebben verworven. De Amerikanen zagen wel het financiële potentieel in de panden, planden verbouwingen en wisten de interesse te wekken van Amerikaanse flexketens als Wework en Knotel als potentiële huurders.

Meer rendement mogelijk

Al drie jaar na de aankoop - pijlsnel in de vastgoedwereld - werden de ‘Ierse’ panden alweer doorverkocht. Y-Point, voor 13 miljoen van Rabo gekocht, is voor 50 miljoen euro in handen van het Duitse Real IS gekomen na te zijn verbouwd en verhuurd aan flexketen Fosbury. De Sterre ging ruim twee keer over de kop en is voor 25,2 miljoen beland bij het Franse Aviva.

Maart 2020 is ook Herenstaete, destijds gekocht voor 17 miljoen, voor 48,8 miljoen gesleten aan CBRE Global Investors. Dat gebeurde na de start van een grondige verbouwing van de hand van ‘rijksmuseumarchitect’ Cruz y Ortiz die begin volgend jaar moet zijn afgerond. In totaal hebben de panden die voor 41 miljoen zijn gekocht, ruim 124 miljoen euro opgeleverd.

Van Diemenstraat 206-380, Y-point in oude pakhuizen. Beeld Nina Schollaardt

De 40 deelnemers aan het ACC-fonds voelen zich bekocht. Ze claimen dat de doorverkoop aantoont dat Rabo veel meer rendement uit hun portefeuille had kunnen halen. De voormalige ACC-investeerders vinden dat de vastgoedportefeuille onder druk onder hen vandaan is verkocht.

Ze vinden daarbij dat ze onjuist zijn geïnformeerd, onder druk zijn gezet en dat Rabo hun belangen niet heeft beschermd. Ook is hun eigendom niet correct verkocht en zijn de panden ondergewaardeerd. Volgens het Ierse dagblad Independent claimen ze nu tezamen 50 miljoen euro genoegdoening van Rabobank. Kopers Angelo, Gordon en APF treft geen enkele blaam.

Rabobank bevestigt de procedure, die volgens de bank in een vroeg stadium verkeert. Zolang de zaak onder de rechter is, wil de bank er niet op reageren.