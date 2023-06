Iepziekte heeft flink huisgehouden: 770 bomen gekapt in Amsterdamse parken en bossen

De iepziekte heeft vorig jaar flink huisgehouden in de Amsterdamse parken en bossen. In totaal moesten 770 iepen gekapt worden. Toch is de ziekte volgens de gemeente ‘goed beheersbaar’.

Amsterdam heeft beduidend meer iepen moeten kappen vanwege de iepziekte dan de voorbije jaren. Het aantal schommelde jarenlang rond de 300, maar kwam in 2022 weer op het peil dat gebruikelijk was tussen 1997 en 2007, toen ook al jaarlijks zo’n 700 Amsterdamse iepen bezweken onder de ziekte.

Het aantal van 770 iepen die de gemeente vorig jaar liet kappen, is overigens zo’n 1 procent van het geschatte totaal van 75.000 iepen in de stad. De gemeente verwacht dat het aantal aangetaste bomen weer kleiner zal worden omdat Amsterdam de laatste 25 jaar voornamelijk iepen terugplant die resistent zijn voor de ziekte.

Vooral oude, vatbare iepen krijgen de door een kever overgebrachte iepziekte. Een zieke boom moet volgens de gemeentevoorschriften binnen tien dagen worden weggehaald om verspreiding te voorkomen. Hierdoor en vanwege de aanplant van resistente iepen noemt de gemeente de iepziekte ‘goed beheersbaar’.

Overgewaaid uit buurgemeenten

De iepziekte greep her en der in Amsterdam om zich heen, op de eilandjes aan de oostkant van de Sloterplas bijvoorbeeld. Vooral in Nieuw-West en Noord waren vorig jaar meer gevallen van de iepziekte, vermoedelijk overgewaaid uit grote ziektehaarden net over de gemeentegrens. In deze stadsdelen komt bovendien de voor iepziekte kwetsbare veldiep vaker voor. Lange, warme zomers zouden verder kunnen verklaren dat er meer kevers komen, vermoedt de gemeente.

Ook dit jaar is de verwachting dat de iepziekte weer zal toeslaan, schrijft wethouder Melanie van der Horst (Groen) in een brief aan de gemeenteraad. Daar staat tegenover dat de eikenprocessierups vorig jaar minder hinder meebracht en dit jaar vermoedelijk ook. De gemeente verklaart dat door de weersomstandigheden en de natuurlijke bestrijding van de laatste jaren.

Van der Horst meldt verder een inhaalslag bij het herplantprogramma van bomen die vanwege onveiligheid gekapt moeten worden, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn. In 2019 bleek dat de gemeente ver achterop was geraakt met de herplant, waarna beloofd werd om in vijf jaar acht- tot tienduizend bomen terug te planten. Vorig jaar werden binnen dit programma 1704 bomen gekapt en 2536 geplant. Ook voor dit jaar wordt zo’n inhaalslag verwacht, wat voor het derde jaar op rij zou zijn.

Registratie niet op orde

De gemeente heeft nog wel een slag te maken bij de bomen die moeten wijken voor nieuwbouw of infrastructuur. Ook daarbij is de afspraak dat waar dat past voor elke gekapte boom een nieuwe terug wordt geplant. De registratie is echter nog niet op orde, waardoor de gemeente niet precies in kaart heeft welke bomen zijn herplant. Met een nieuw registratiesysteem moet dit volgend jaar wel duidelijk zijn, zodat de gemeente voor handhaving niet meer afhankelijk is van meldingen.

Nieuw is verder dat vanaf volgend jaar ook bomen worden vervangen als ze geen veiligheidsrisico vormen, maar worstelen met een tekort aan ruimte onder de grond. Ze groeien daardoor nauwelijks meer en dragen niet of nauwelijks bij aan de klimaatplannen van de gemeente.

In de stadsdelen Zuid, West en Noord komen op bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd bordjes met een QR-code te hangen. Op deze manier, die in een pilot eerst wordt getest, wil de gemeente Amsterdammers informeren over de mogelijkheid om bezwaar te maken.