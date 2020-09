Iepen moeten in Centrum wijken voor herstel kademuren: ‘Eeuwig zonde’

De bomen op de Herengracht die gekapt dreigen te worden. Beeld Marc Driessen

Ze ziet ze als kerstboompjes op hoge poten. Eveline van Nierop gruwt van de nieuwe bomen op de Prinsengracht. “Dat is toch geen gezicht? Prachtige, monumentale bomen zijn gesneuveld en er zijn kleine, nietszeggende boompjes voor in de plaats gekomen, die ook nog eens veel verder uit elkaar staan.”

Van Nierop is vanaf haar woning aan de Leliegracht met de verslaggever het korte stukje naar de Prinsengracht gewandeld om te laten zien hoe onwelgevallig het kappen van bomen kan uitpakken. Het moet gezegd: vergelijk de Prinsengracht, waar grote bomen tegen de vlakte zijn gegaan ten faveure van nieuwere exemplaren, met de Herengracht en haar eigen Leliegracht en het verschil is duidelijk. De oude bomen met hun massieve stammen en weelderige bladerdekken zorgen voor karakter en schaduw op deze warme septembermiddag. Ook dempen ze het geluid.

Van Nierop en een aantal andere buurtbewoners zijn in het geweer gekomen tegen de plannen van de gemeente om een hele reeks monumentale bomen op de gracht te rooien als onderdeel van het kadevernieuwingsbeleid. De slechte kademuren moeten namelijk hoognodig worden aangepakt. De bomen staan daarbij in de weg. “Waar een wil is is een weg,” zegt Van Nierop, “maar ik krijg de indruk dat de stad behoud van deze iepen helemaal niet wíl.”

Honderd jaar oude bomen

Buurtbewoners zeggen begrip te hebben voor de noodzaak de kades aan te pakken, maar ze stellen ook dat de gemeente rücksichtslos over de cultuurhistorische waarde van de bomen heen walst. “Het straatbeeld wordt onherroepelijk aangetast. Men heeft zich voorgenomen onder meer bomen van meer dan een eeuw oud te kappen. En ook de mooie, gezonde bomen op de Herengracht moeten sneuvelen. Die bomen zijn zeventig jaar oud en in enkele gevallen honderd jaar. Eeuwig zonde.”

De bomenwerkgroep van het Comité Westelijke Grachtengordel benadrukt de rol die bomen spelen in een duurzame stad. Een gezond bomenbestand zorgt onder andere voor verkoeling en wateropname. Helemaal nu de steeds warmere zomers vragen om natuurlijke koeltebronnen, is het, volgens Van Nierop, bijna misdadig de grote, gezonde bomen te kappen.

De werkgroep verwijst in dit verband naar de hittekaart van de stad, die inderdaad laat zien dat de Leliegracht en het betreffende deel van de Herengracht binnen de grachtengordel relatief koele plekken zijn. “In tegenstelling tot plekken waar de kadevernieuwing gepaard is gegaan met bomenkap en het terugplaatsen van jongere exemplaren, zoals bijvoorbeeld aan de noordzijde van de Egelantiersgracht bij de Lijnbaansgracht. Die plekken zijn op de hittekaart donkerrood uit, bij ons kleurt het nog groen.”

Het comité pleit behalve voor behoud van de enorme iepen er ook voor dat bomen die desondanks worden gekapt worden vervangen door een weelderiger type dan de stad tot nu toe van plan is. De door de stad geselecteerde iepensoort Ulmus ‘New Horizon’ is volgens Van Nierop te smal en te donker. “De Ulmus x hollandica ‘Belgica’ is veel mooier. In hun huidige staat zijn de bomen 20 tot 25 meter hoog en hebben ze een kroonvolume van rond de 4000 kubieke meter. Daar komen bomen van 10 meter voor terug, met een kroonvolume van 500 kubieke meter. Door de beperkte ruimte die de wortels krijgen, zullen die bomen nooit tot volle wasdom komen en dus altijd kleiner blijven.”