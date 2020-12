Iedereen op Schiphol vindt de eigen reis noodzakelijk

Drukte bij de in-checkbalie in Vertrekhal 1. Beeld Amaury Miller

“Ik vind het vrij noodzakelijk dat ik vandaag ga vliegen, ja,” zegt de 26-jarige Sven, terwijl hij incheckt voor zijn reis naar Maleisië. “Ik werk daar.”

Hoewel Nederland sinds maandagnacht in lockdown verkeert, kun je vanaf Schiphol nog steeds naar alle windrichtingen vliegen. Reisorganisaties als TUI en Corendon besloten tot medio maart geen vakantiebestemmingen meer aan te bieden. Maar vanuit de overheid zijn er geen restricties op vliegreizen.

De afgelopen dagen doken er regelmatig beelden op van massale drukte op Schiphol. Dat is vanmiddag niet het geval. Vertrekhal 1 is nagenoeg leeg en in Vertrekhal 2 checkt een handjevol mensen tegelijk in. In Vertrekhal 3 is het anders, daar staat zo nu en dan een rij.

Nargis (36) sluit met haar kroost aan in de rij in Vertrekhal 3. Ze gaat op vakantie naar Iran, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Of nou ja, vakantie. “Mijn moeder is ziek, die wil ik graag bezoeken.” Even verderop wachten Dimitris (37) en Dimitris (33) uit Griekenland. Ze kappen hun zakenreis eerder af, vanwege aangescherpte maatregelen in eigen land. “Vanaf morgen moeten reizigers in Griekenland drie dagen in quarantaine,” zegt Dimitris de jongere. “Dat willen we niet.”

Latrelatie

Het kabinet roept al lange tijd op om alleen te reizen als dat essentieel is. Ook Schipholbaas Dick Benschop wil minder vluchten op zijn luchthaven. “Ik roep iedereen op de adviezen op te volgen en alleen te vliegen als het noodzakelijk is,” zei hij woensdagavond in tv-programma Nieuwsuur.

Wat een noodzakelijke reis is, en wat niet. Dat is niet helemaal duidelijk. Op Schiphol vinden reizigers in elk geval dat hun eigen reis noodzakelijk genoeg is. Zo gaat Julia (24) naar Spanje om haar vriend te kunnen zien. “We hebben een latrelatie. Met alle restricties en het gedoe hebben we elkaar nauwelijks gezien. Ik vind het vrij essentieel dat ik nu naar hem toe ga,” zegt ze lachend.

Kersttruien

De Britse Jo (41) wacht buiten op een taxi. Ze is vanuit Manchester met haar twee zoontjes naar Nederland gekomen om haar man te bezoeken, die hier werkt. “We hebben hem al zes weken niet gezien en willen graag Kerstmis vieren samen.” Op haar tas staat groot ‘Merry Christmas’ en de jongens dragen kersttruien. “Ze zeggen dat we alleen mogen reizen wanneer dat essentieel is. Maar wat betekent dat? Voor ons is dit essentieel. Dus we zijn gekomen.”

Om te ontmoedigen dat mensen niet-noodzakelijke reizen maken, wil minister Cora van Nieuwenhuizen dat reizigers binnenkort in een verklaring moeten aangeven waarom hun reis noodzakelijk is. Hoewel mensen voor zichzelf kunnen bepalen of hun reis noodzakelijk is, lijken ze niet al te luchtig met de regels om te springen. Een plezierreisje naar de zon? Dat zijn de meeste reizigers op Schiphol niet van plan.