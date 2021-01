Iedereen op het Museumplein weet: dit wordt rellen. ‘Niet mij slaan straks, hè’

Het protest tegen coronamaatregelen op het Museum is zondag opnieuw flink uit de hand gelopen. De politie dreef relschoppers met hond, knuppel en paard uiteen tot in de Concertgebouwbuurt.

Om half twee staat er al een overmacht aan politie op het Museumplein. Te voet verspreid over het hele grasveld, in busjes aan de randen van het plein en even verderop te paard.



Vorige week was een demonstratie van dezelfde actievoerders tegen de coronamaatregelen flink uit de hand gelopen. Organisator Michel Reijinga riep sympathisanten daarna op iedere zondagmiddag ‘een kopje koffie’ te komen drinken op het Museumplein.

Natuuraanbidders

De harde kern van die demonstranten, de groep die graag ‘Wij zijn Nederland, wij zijn Nederland’ scandeert, is niet moeilijk te herkennen. Mannen met een zonnebril, cap of capuchon en een boze blik. Andere demonstranten zijn weer flink op leeftijd en gaan verkleed als aardbei of dragen een veelkleurig gewaad met een afbeelding van het boze oog.

En dan is er nog de groep complotdenkers die bestaat uit zwaargelovigen in de natuur. Demonstraties als deze zijn een wonderlijke mix van hooligans, oude hippies en mensen die graag hun boodschappen doen bij de natuurwinkel.

Bij het Concertgebouw worden jongemannen met capuchons door de politie gefouilleerd. Op een voetpad over het plein ligt een eenzame roos, met een briefje: ‘Mijn lichaam is van mij, niet van de staat’. Vooralsnog drinkt er niemand koffie.

Beeld Joris van Gennip

Het plein wordt steeds voller. De politie laat dat toe. Er gebeurt verder weinig, mensen staan in groepjes bij elkaar, dus een demonstratie kun je dit eigenlijk niet noemen, maar ze zijn inmiddels wel met een man of duizend en er hoeft niet veel te gebeuren of de vlam slaat in de pan.

Een grijzende vrouw deelt pamfletten uit, ook aan agenten. “Niet mij slaan straks, hè,” zegt ze.

Ze verwoordt wat iedereen hier weet. Dit wordt rellen.

Gejuich en gejoel

Tegen 15.00 uur besluit de politie dan toch in te grijpen. Vanuit een politiebusje wordt omgeroepen dat de burgemeester een noodbevel heeft afgekondigd dat iedereen het gebied moet verlaten. “De politie gaat optreden en kan geweld gebruiken.”

De oproep wordt met gejuich en gejoel ontvangen. Diezelfde ontvangst krijgen even later de twee aangerukte waterkanonnen.

Weinigen maken aanstalten te vertrekken. Een groep natuurmensen vormt een sit-in midden op het grasveld. De jongemannen die naar het Museumplein zijn gekomen om te rellen stellen zich alvast strategisch op.

Dan rukt de politie op. Een cordon ME’ers met schild en wapenstok, politie met honden, politie te paard, een rij politiebusjes en de twee waterkanonnen. Vanuit de demonstranten worden vuurwerkbommen gegooid.

Het plein wordt snel schoongeveegd. Het waterkanon wordt ook genadeloos op de sit-in ingezet en er worden charges uitgevoerd met wapenstokken en honden. Demonstranten roepen ‘Sieg Heil’ naar de politie. Een klein deel van de sit-in blijft zitten, terwijl de overgrote meerderheid binnen tien minuten van het plein wordt verwijderd.

“Valt me tegen van jullie, jongens,” zegt een oudere vrouw tegen vier tieners die hun brommerhelm nog op hun hoofd hebben.

Voor het Concertgebouw lijkt even een patstelling te ontstaan. Relschoppers dagen ‘Romeo’s’ uit; agenten in burger die zich inderdaad nogal opvallend hebben verkleed als relschopper.

Beeld Joris van Gennip

Er volgt een nieuwe charge, ook de Van Baerlestraat moet leeg. De demonstranten worden de Concertgebouwbuurt ingedreven of richting het Roelof Hartplein. Een vrouw op leeftijd, al doorweekt van de sit-in zojuist, wordt hardhandig met een politieschild het terras van Brasserie Keyzer opgeduwd. Een leeftijdsgenoot krijgt een klap met de wapenstok.

Groepjes relschoppers verspreiden zich door de Concertgebouwbuurt, opgejaagd door een cordon ME’ers en politie te paard. Onder hen een gezin. “Zag je hoe die agent onder dat paard kwam, mama?” zegt een jongen van een jaar of acht. “Had hij maar een ander vak moeten kiezen,” zegt de moeder. “Zo’n paard is 900 kilo.”

Ze rennen verder. De vader draagt hun andere zoon, van een jaar of vier.

Klemgezette relschoppers

Rond vijf uur trekt de politie zich terug en keren plukjes relschoppers terug naar het inmiddels grotendeels lege Museumplein. Een tiental klimt op het dak van de parkeergarage en begint in triomf te schreeuwen.

Vooral bij de vijver blijft het nog een tijd onrustig. De politie heeft de Honthorststraat en Hobbemastraat aan beide kanten met busjes en een cordon ME’ers gebarricadeerd en daarbinnen hebben ze tientallen relschoppers klemgezet, wachtend op hun arrestatie.

“Eentje is ontsnapt,” zegt een jongen bij de Honthorststraat. “Hij sprong over het hek. Dat was mooi om te zien.”

Op het plein blijft het een kat-en-muisspel van uitdagen, rennen en korte charges. Andere relschoppers eten een patatje.

Tegen zes uur is het weer rustig. Relschoppers nemen afscheid en stappen op de fiets. “Hey, later, gasten,” zegt een man in een rood Ajaxtrainingspak.