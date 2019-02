Iedereen of niemand aan de glasvezel in Holysloot

Landelijk Noord is verre van ideaal, met zijn water, dijken en verspreide huizen

"Dit gebied is verre van ideaal voor de aanleg van glasvezel. Er is heel veel water, er zijn veel dijken en de mensen wonen verspreid. Er zullen heel wat hindernissen moeten worden genomen, maar dan ligt er ook een netwerk dat gigasnel, stabiel en storingsvrij is."



Aan de hele operatie hangt een prijskaartje. Voor de bewoners, want er zijn Europese regels die een bijdrage van de gemeente verbieden. De rekenaars van Glasdraad zijn uitgekomen op een maandelijks bedrag van zeven euro voor de mensen met een aansluiting op de kabel en vijftien euro per maand voor de mensen zonder aansluiting.



En dat voor de duur van vijftien jaar. Het bedrag kan worden afgekocht met 650 euro voor de eerste groep en 1815 euro voor de tweede. Vrijlandt: "Het is een fors bedrag, maar we zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben met veel partijen gesproken. De een wilde alleen de kernen doen en niet het buitengebied. De provincie wilde ons een garantstelling geven voor alleen het buitengebied. Dat wilden we ook niet. We doen het nu echt samen. De bewoners van de kernen betalen mee om de glasvezel voor de mensen in het buitengebied nog enigszins betaalbaar te houden."



Hoe groot het enthousiasme is, moet in de komende maand duidelijk worden. Glasdraad gaat aan de slag als in maart 40 procent van de huishoudens heeft ingetekend. De eerste 10 procent is al binnen.



Barbecue cadeau

Een aantal bewoners heeft zich aangemeld als ambassadeur en aanspreekpunt voor mensen met vragen of twijfels. Betlem: "De eerste straat met honderd procent deelname krijgt een barbecue cadeau. Dat moet geen straat met drie bewoners zijn, want die zijn hier ook."