Iedereen kan ov-kaarten bestemd voor minima bestellen, ondanks inkomenseis

Vervoerregio Amsterdam maakte vijf miljoen euro vrij voor de actie, waarmee 769.000 gratis kaarten beschikbaar werden gesteld. De kaarten zijn bestemd voor huishoudens die tot maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen.

Nu blijkt echter dat de kaarten door iedereen te bestellen zijn. Het is wegens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet mogelijk de inkomensgegevens van aanvragers te controleren. Dit was ook nooit de bedoeling, laat een woordvoerder van Vervoerregio weten. “We wilden de aanvraag zo toegankelijk mogelijk maken, dus we hebben besloten mensen geen ingewikkelde formulieren te laten invullen.”

Uitgedeeld bij voedselbanken

Volgens de woordvoerder is de actie actief onder de aandacht gebracht op plekken als de voedselbank en kringloopwinkels. Zo zou de doelgroep het eerst op de hoogte zijn en klaar kunnen zitten om de beperkt beschikbare kaartjes te bestellen. Ook zouden er in voedselbanken kaartjes worden uitgedeeld.

Of de kaartjes ook daadwerkelijk bij minima terechtkomen, kan echter niet worden gecontroleerd. Ook mensen die meer dan de inkomenseis verdienen krijgen de kaartjes gewoon thuisgestuurd als zij ze aanvragen.

Hoge ov-prijzen

Vervoerregio Amsterdam startte de actie in een reactie op de harde prijsstijging binnen het openbaar vervoer. Toegangskaartjes voor het ov stegen in 2023 gemiddeld met 7,24 procent. Als gevolg van die stijging werd reizen met het ov voor veel minimagezinnen te duur. Huishoudens kunnen via Vervoerregio Amsterdam acht ov-kaarten aanvragen waarmee 1,5 uur gereisd kan worden in veertien gemeenten in de regio, waaronder Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Oud-Amstel en Aalsmeer.

Op de site van Vervoerregio Amsterdam staat dat er momenteel nog 589.352 kaartjes beschikbaar zijn. De woordvoerder zegt dat Vervoerregio ‘uitgaat van het goede van de mens’ en hoopt dan ook dat de meeste van de kaartjes bij de beoogde doelgroep terecht zullen komen.

