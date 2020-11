Iedereen een beetje schuld in strafproces Joey AK, behalve Joey AK

Joey AK in de clip Gangster Love. Beeld uit videoclip

Joël H. (23), alias Joey AK, ontkent dat hij de vrouw in het bijzijn van haar kinderen met een vuurwapen op hoofd en knieën heeft geslagen en met kokend water heeft overgoten. Maar met name zijn vriend Sudnyson ‘Sontje’ B. (20) neemt wel een deel van de schuld op zich – zoals medeverdachte Nathaniël O. (20) enkele minuten daarvoor al voorspelde. B. had tot nu toe voornamelijk gezwegen, maar wilde ‘nu de waarheid vertellen’.

Slachtoffer Naima was niet ontvoerd, maar vrijwillig meegegaan vanuit haar huis in Amsterdam-Noord naar de woning van hun gezamenlijke vriendin Mandy P. in Almere, waar de groep vaak ‘chillde’.

Terwijl haar dochters van 7 en 3 op 31 december 2019 op een bovenverdieping naar een filmpje van clown Bumba keken, kreeg Sudnyson B. het naar eigen zeggen beneden met Naima aan de stok ‘omdat ze Joey begon zwart te maken’. Ook had ze geklaagd dat hij eerder achter het stuur van haar auto was aangehouden, terwijl hij had gelogen dat hij een rijbewijs had.

Maat vol

“Ze riep allemaal dingen zoals kankerneger, je kankermoeder, jij pakt mijn auto..,” zei B., “en als je me durft te slaan ben je een flikker.” Toen ze hem duwde, was de maat vol. “Ik heb haar een paar klappen gegeven met mijn vuist. Een paar petsen. Toen ze begon terug te slaan, sloeg ik haar weer terug.”

Zijn vuurwapen viel in het bloed dat uit haar hoofd was gegutst. Hij probeerde het met een laken schoon te poetsen, maar het moet het DNA van Naima verklaren dat op het wapen zat toen dat in de auto van Joël H.’s broer Frank werd gevonden. B. ‘wist niet echt wat Naima voor issue had met Joey’. “Maar als je aan me gaat zitten, kun je een klap verwachten.” Verder kon B. zich naar eigen zeggen weinig details herinneren.

Wie de vrouw kokend water in haar nek goot waardoor ze een brandwond van 20 bij 15 centimeter opliep, zei geen van de verdachten te weten. Volgens het Openbaar Ministerie was Joël H. de dader en heeft hij de vrouw met een vuurwapen op haar hoofd en knieën geslagen, omdat ze geld zou hebben gestolen uit een tas vol biljetten die in de Almeerse woning was gestald.

Liegen

Ook Nathaniël O. vertelde de rechtbank dat het slachtoffer ‘Joey’ was gaan zwartmaken, waarna het tot ‘een gevecht’ was gekomen. Hij had dat vervolgens ‘uit elkaar had gehaald’.

Broer Frank H. (27) van Joël ontkent dat hij een kennis, ‘Nino’, op Naima had afgestuurd om haar te bewegen haar beschuldigingen aan het adres van Joey AK in te trekken. Zijn zaak wordt later behandeld omdat zijn advocaat corona heeft gehad en zich onvoldoende had kunnen voorbereiden.

Frank H. werd vrijdag opnieuw gearresteerd, omdat hij volgens justitie de voorwaarden van zijn vrijlating had geschonden met zijn poging het slachtoffer te laten liegen. De rechtbank ziet voldoende aanwijzingen dat hij die voorwaarden inderdaad heeft overtreden, maar laat hem toch weer vrij.

Geen vinger

De Almeerse woning van Mandy P. waar haar (gewezen) vriendin Naima heen werd gebracht, was voor alle betrokkenen vertrouwd terrein. Nathaniël D. (22) had er zelfs de sleutels van en had de anderen binnengelaten toen hij even onder de douche vandaan was gekomen – bezweet omdat hij van zijn vriendin afkwam. (‘Je weet hoe het eraan toegaat als je bij je vriendin bent’).

Hij zegt voornamelijk te hebben geslapen, boven, en alleen af en toe de kinderen te hebben geholpen als die bijvoorbeeld naar het toilet moesten. Mandy P. was afwezig.

Joël H., die net uit Suriname was teruggekeerd, herhaalde dat hij de vrouw niet heeft mishandeld – laat staan gemarteld. “Ik hoorde van de heren dat ik was zwartgemaakt door Naima, dat ik een dief was en een vriend van me iets aan zou willen doen, maar ik heb haar met geen vinger aangeraakt.”

Net zoals Nathaniël O. had ook Joël H. in het verleden ‘een seksuele relatie’ met het slachtoffer. “Misschien is ze boos omdat ik haar geen aandacht meer gaf en met andere meiden bezig was.” Vandaar haar lasterlijke verhalen. “Ze is wel vaker rancuneus, ja.”

De aanklagers spreken dinsdagmorgen hun requisitoir uit met de strafeisen tot besluit.