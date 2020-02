Iedereen die vuurwerk afsteekt, is in overtreding (maar handhaven wordt lastig)

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad wilde per 2020 een verbod op het afsteken van vuurwerk opnemen in de APV, de gemeentelijke regelgeving. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het afsteken van vuurwerk wordt verboden in Amsterdam, dat wisten we toch al?

Het komt niet uit de lucht vallen. In januari, kort na de rumoerig verlopen jaarwisseling, was er al politiek momentum ontstaan om vuurwerk terug te dringen. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad wilde per 2020 een verbod op het afsteken van vuurwerk opnemen in de APV, de gemeentelijke regelgeving. Burgemeester Femke Halsema heeft deze week via een stappenplan gemeld dat het afsteekverbod haalbaar is, donderdag heeft de gemeenteraad dat enthousiast bekrachtigd. In Rotterdam en Utrecht lopen vergelijkbare initiatieven. Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid ontstaan die vuurwerk (deels) in de ban wil doen.

De dood door verstikking van een vader en een zoon in een lift in Arnhem, vanwege een door vuurwerk veroorzaakte brand, lijkt de belangrijkste aanleiding te zijn voor het veranderende denken over vuurwerk.

Kan Amsterdam vuurwerk zomaar verbieden?

Nee, die bevoegdheid ligt bij het kabinet. Minister Grapperhaus (Justitie) heeft een verkoopverbod van knalvuurwerk en vuurpijlen aan­gekondigd, maar dat betekent dat er nog veel legaal vuurwerk overblijft in de winkels. Daarom wil Amsterdam de komende jaren zoveel mogelijk vuurwerkverkooppunten geen nieuwe vergunning geven, om de afzet van legaal vuurwerk te verminderen.

Het afsteekverbod betekent dus vooralsnog dat inwoners wel vuurwerk in bezit mogen hebben, maar het niet mogen gebruiken. Dat bemoeilijkt de handhaving ten zeerste, waarschuwde burgemeester Halsema al. De verwachting is dat kwaadwillenden die nu de meeste rottigheid veroorzaken rond oud en nieuw, zich niet zomaar schikken naar een afsteekverbod als het spul nog gewoon te koop is.

Een afsteekverbod werkt toch alleen met ­goede handhaving?

Ja, de gemeente, de politie en de overige hulpdiensten zijn nu al bezig met een handhavingsplan waardoor de jaarwisseling zo rustig mogelijk moet verlopen. Niet alleen door met oud en nieuw zichtbaar te zijn op straat, maar bijvoorbeeld ook door nu al te beginnen met de opsporing van illegale vuurwerkdealers. Een lokaal afsteekverbod helpt daarbij, zegt de politie. Dan is meteen duidelijk dat wie zichtbaar iets afsteekt, altijd in overtreding is.

Zal er dan helemaal geen vuurwerk te horen zijn?

Zeker wel. Allereerst in de vorm van georganiseerde shows, met al dan niet professioneel vuurwerk, muziek en cabaret, op verschillende plekken in de stad. Dit moet jongeren die anders willen knallen op straat, iets te doen geven. Halsema waarschuwde de raad dat hiervoor veel meer budget nodig is dan de 400.000 euro die nu in de begroting staat.

En daarnaast is er ook realisme in de gemeenteraad nodig dat het waarschijnlijk niet gaat lukken om de traditie helemaal te verbannen in één jaar, zei Halsema.

Partijen als D66 en de Partij voor de Dieren, die het vuurwerkverbod hartstochtelijk be­pleiten, kondigden gisteren al aan coulant te zijn voor de burgemeester en de politie als de jaarwisseling dit keer nog niet helemaal knalvrij zal zijn.