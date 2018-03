Idse Tromp (10) wil stemrecht: 'Kinderen zijn de toekomst'

"Al die besluiten die de regering neemt, gaan over de toekomst. En kinderen zijn de toekomst, dus moeten ze meebeslissen," zegt Idse stellig.



Hij veegt de leeftijdskwestie meteen van tafel. "Sommige kinderen weten beter waar ze het over hebben dan volwassenen. Die vullen maar wat in."



Idse houdt van de natuur en van dieren. Het kappen van bomen vindt hij een belangrijk thema. "Het bosgebied in de Veluwe moet blijven. Voor kinderen is dat belangrijk want die kunnen langer genieten van de natuur."



Dierenambulance

Idses keus valt - niet geheel verrassend - op GroenLinks, maar het liefst richt hij zelf een partij op. Een naam heeft hij ook al: de PVDMT, dat staat voor Partij Voor De Mooie Toekomst.



Eenmaal in de politiek zou hij meteen zorgen dat dierenambulances blauwe sirenes krijgen, zodat ze voorrang hebben in het verkeer. "Ik heb zelf een kat. Als die gewond is, zijn ze er snel bij."

We hebben maar 1/10 van de kijkers van het Jeugdjournaal nodig Idse Tromp