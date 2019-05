Identiteit vermoedelijke garageschutter bekend bij politie

De politie deed zaterdagmiddag nog onderzoek bij de parkeergarage. Beeld Raounak Khaddari

In een video op social media doet de politie een dringende oproep aan deze man om zich te melden. Doet hij dat niet binnen een dag, dan wordt zijn naam bekendgemaakt.

Gefferie werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in parkeergarage The Bank bij het Rembrandtplein. De aanleiding voor de schietpartij was waarschijnlijk een ruzie bij de parkeerautomaat.

Ooggetuigen zeggen dat ze de schutter met anderen in een auto zagen vluchten. De politie vond die auto uiteindelijk en arresteerde de vier inzittenden: drie Amsterdammers van 20, 21 en 24 jaar en een vrouw van 22 uit Diemen. Geen van hen bleek de schutter.

