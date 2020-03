Identiteit van man die geslachtsdeel toonde in trein bekend bij politie

Beeld Politie

De man wordt verdacht van aanranding en schennispleging. Volgens het slachtoffer ging de verdachte bij station Zuid al te dicht bij haar staan. Toen ze later in de trein zijn kant op keek, had hij opeens zijn geslachtsdeel in zijn hand. Later gaf hij haar bij het voorbijgaan ook nog een klap op haar billen.

Beelden waarop de man onherkenbaar was gemaakt, werden vorige week al verspreid. De verdachte kreeg van de politie een week de tijd om zich te melden, anders zouden de beelden herkenbaar worden gedeeld. Dat gebeurde zondag. Het slachtoffer had de man in de trein gefilmd, omdat ze zich onveilig voelde.

Het tonen van een verdachte die herkenbaar in beeld is, is een zwaar opsporingsmiddel, zegt de politie. Daarom zette de politie eerst alternatieven in, waaronder het delen van beelden waarop de dader onherkenbaar was. Bij plunderaars van een sportwinkel in de Bijlmer gebruikte de politie eerder dit jaar dezelfde methode. Toen kregen daders ook een week de tijd om zich te melden, waarna alsnog beelden werden verspreid waarop ze duidelijk te zien waren.