ID&T neemt belang in Amsterdamse festivalorganisator Apenkooi, bekend van DGTL

In een persbericht schrijven de bedrijven dat Apenkooi door de samenwerking in staat wordt gesteld ‘haar groeitraject te versnellen’. Apenkooi ging met het merk DGTL — dat bekendstaat als ’s werelds duurzaamste festival — al de landsgrenzen over: sinds enkele jaren vindt het ook plaats in onder meer Israël, Spanje en Brazilië.

ID&T en Apenkooi zien vooral kansen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Ceo en oprichter Jasper Goossen van Apenkooi is ‘verheugd’ over de samenwerking. “Aansluiten bij een wereldwijd platform van toonaangevende, gelijkgestemde ondernemers zal Apenkooi naar een volgend niveau tillen,” zegt hij. “Het stelt ons in staat om samen te werken met andere bedrijven op elektronische muziekevenementen en op het gebied van duurzaamheid.”

We hoeven niet te vrezen dat alle festivals in de regio Amsterdam op elkaar gaan lijken, benadrukt Goossen. “Als je kijkt naar het festivallandschap, dan is daar een hele grote verscheidenheid aan promotors. De balans in Nederland is goed verdeeld, er is een aantal grote spelers zoals Live Nation met Mojo. Dus ik ben daar zeker niet bang voor. Wij blijven ook gewoon een zelfstandig onderdeel binnen ID&T.”

Superstruct Entertainment

Ritty van Straalen, ceo van de ID&T Group, is blij om ‘zo veel getalenteerde en gepassioneerde mensen aan onze familie toe te kunnen voegen’. “Niet alleen heeft Apenkooi een geweldig portfolio met eigen merken als DGTL, Strafwerk en Pleinvrees, maar we zijn ook al jaren partner in een aantal festivals, waaronder Amsterdam Open Air, Valhalla en By the Creek.”

Apenkooi begon in 2004 in Utrecht met een feest in de Utrechtse club Monza. In bijna twee decennia groeide het uit tot een toonaangevende speler op het gebied van feesten en festivals in Nederland, en zette het dus ook al de eerste stappen in het buitenland.

ID&T werd in 1992 opgericht en organiseert ongeveer zeventig evenementen per jaar, waar 1,5 miljoen bezoekers op afkomen. Afgelopen september werd ID&T overgenomen door de Britse branchegenoot Superstruct Entertainment, bekend van het festival Sziget, Parookaville en Sonár. Eerder dat jaar werd ook het motorcross- en muziekfestival Zwarte Cross ingelijfd.

“Met deze deal hebben we het bedrijf in veilige haven geloodst,” zei Van Straalen destijds over de overname, waarmee ongeveer 150 tot 200 miljoen dollar gemoeid zou zijn gegaan. Door corona was ID&T in zwaar weer geraakt: 40 procent van de banen moest worden geschrapt. Het bedrijf kreeg acht miljoen euro noodfinanciering van de Rabobank en acht miljoen euro van de aandeelhouders.

ID&T en Apenkooi zullen samen onder de vlag van Superstruct Entertainment gaan opereren.