ID&T keert terug in Arena met Beyond Sensation

Een eerdere editie van Sensation in de Johan Cruijff Arena. Beeld ID&T

‘We had a dream and we lived it,’ staat in de videotrailer, waaronder beelden van feestende massa’s op de vroegere Sensationfeesten zijn gemonteerd. ‘It’s time to go beyond.’

Het nieuwe feest vormt de volgende stap in de ID&T-dynastie, al lijkt de aankondiging op het eerste oog niet heel anders dan de feesten waar het dancebedrijf bekend mee is geworden. Beyond Sensation wordt op 4 juli van het volgende jaar in de Johan Cruijff Arena gehouden, net als de voorganger. De dresscode is zoals altijd wit.

Sensation werd voor het eerst georganiseerd in 2000, daarna keerde het niet alleen jaarlijks in de Arena terug (in 2009 zelfs twee keer), maar maakte het feest internationaal ook een ware zegetocht. Maar na zeventien jaar, met meer dan honderd edities in 35 verschillende landen, was het in Nederland over en uit. “Alle dance-events in Nederland beginnen op elkaar te lijken,” zei organisator Eric Keijer van ID&T destijds tegen Het Parool. “Ons land, dat altijd voorop loopt in de dance, is toe aan iets nieuws.”

Tussendoortje

Bij dat ‘nieuws’ zijn we nu met Beyond Sensation aanbeland. Bijna dan. “We zitten momenteel in een soort tussenfase,” zegt Keijer in een telefonische reactie. “Met het creatieve team hebben we een nieuw concept ontwikkeld, maar dat is nog niet helemaal af. Bij Beyond Sensation zal de nadruk liggen op nog meer show en live entertainment dan het publiek al gewend was. Het is een voorproefje voor hoe ID&T de toekomst ziet en voor wat het publiek kan verwachten van ons evenement in 2021.”

Over de precieze invulling van het feest wil de organisator nog niets loslaten. “Dat blijft nog even geheim.”

Ook de muziekprogrammering is nog niet bekend, maar Keijer kan al wel verklappen dat tijdens deze editie ‘bekende gezichten’ achter de draaitafels staan. Wie dat precies zijn, wordt in februari volgend jaar bekendgemaakt. Ook gaan dan de kaarten in de verkoop.