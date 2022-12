ICT-project gemeente Amsterdam nog vóór aanvang 85 procent duurder

Amsterdam en ICT is een combinatie die al vele jaren alarmbellen doet rinkelen. In 2017 becijferde het stadsbestuur dat 14 van de 25 grote ICT-projecten veel duurder uitpakten dan begroot. Beeld Daphne Lucker

De opdracht voor het opzetten van een nieuw systeem van informatievoorziening bij de gemeente is na een aanbesteding gegund aan Deloitte, dat een bod deed van iets minder dan 26 miljoen euro. Dat was ver boven de kostenraming van 14 miljoen euro die de gemeente maakte bij de start van de aanbesteding. Het bod van Deloitte was bovendien meer dan twee keer zo hoog als dat van de voornaamste concurrent in de aanbestedingsprocedure, automatiseringsbedrijf Pegamento uit Zeist.

Dat bedrijf liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan tegen de gemeente. Het vonnis, dat donderdag werd gepubliceerd op rechtspraak.nl en vorige maand is gewezen, stelt Pegamento in het ongelijk; het stond Amsterdam vrij om in zee te gaan met Deloitte. Maar de rechter noemt het ‘moeilijk te begrijpen’ dat de gemeente kiest voor een bod dat ‘zoveel duurder uitkomt dan in de – naar het zich laat aanzien toch zorgvuldig tot stand gekomen raming – is voorzien’.

Eerder had de gemeente tegen geïnteresseerde bedrijven gezegd dat de raming van 14 miljoen ‘geen hard plafond’ was, maar wel ‘een indicatie van wat hier ongeveer voor over is. Komt je offerte hier dus ver boven, dan is de kans op gunning klein.’

‘Uiterst rommelig’

Ook deelt de rechter kritiek van Pegamento op de chaotische gang van zaken gedurende de aanbestedingsprocedure. Het vonnis noemt dit ‘uiterst rommelig’. ‘Al met al is het begrijpelijk dat Pegamento zich zorgen maakte over deze gang van zaken en aan de bel trok.’

De aanbesteding startte in maart van dit jaar en betreft de informatievoorziening aan Amsterdammers. Doel is uniformiteit te brengen in een gemeentelijk applicatielandschap dat nu ‘een lappendeken’ vormt, waarvan het onderhoud veel tijd en kosten met zich meebrengt. Uitgangspunt was dat ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ de aanbesteding zou winnen, waarbij de geboden prijs voor dertig procent mee zou wegen en de kwaliteit voor zeventig procent.

Ongeldig verklaard

Vier bedrijven deden een bod en aan de hand van de gunningscriteria werd in de zomer een ranglijst opgesteld waarop Pegamento op twee stond en Deloitte op drie. Het bod van de nummer één werd vervolgens ongeldig verklaard. Een maand later werd ook Pegamento uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding, omdat het bedrijf niet zou voldoen aan de geschiktheidseisen. Na bezwaren van de advocaat van het bedrijf kwam de gemeente daarop terug, maar vervolgens werd de opdracht aan Deloitte gegund.

Dat mocht, aldus het vonnis, omdat Pegamento ‘een ongelukkige keuze’ maakte bij het leveren van bewijzen van geschiktheid, waarbij het niet voldeed aan de verlangde eisen. Over het hoge inschrijfbedrag van Deloitte merkt de rechter op dat de prijs/kwaliteit-verhouding kennelijk de goedkeuring van de gemeente kan wegdragen. ‘De gemeente heeft hierin een zekere beleidsvrijheid.’

Onder curatele

Amsterdam en ICT is een combinatie die al vele jaren alarmbellen doet rinkelen. In 2017 becijferde het stadsbestuur dat 14 van de 25 grote ICT-projecten veel duurder uitpakten dan begroot. Lange tijd stond de ICT van de gemeente zelfs op omvallen. In 2011 stelde toenmalig wethouder Eric Wiebes de ICT-organisatie onder curatele.

Namens wethouder Hester van Buren (Dienstverlening) en Shula Rijxman (ICT) laat een gemeentewoordvoerder weten dat de hoogte van het bedrag geen reden tot zorgen geeft. “Het ging om een raming en geen plafondbedrag. Amsterdam heeft in deze aanbesteding ervoor gekozen om kwaliteit zwaarder te laten wegen (namelijk voor 70%) dan de prijs (die voor 30% meewoog). De gekozen partij voldoet aan de door ons gevraagde geschiktheidseisen.”

Er is volgens de gemeente dan ook geen sprake van kostenoverschrijdingen. Ook wijst de gemeente erop dat de kosten niet in één keer betaald worden, maar uitgesmeerd worden over meerdere jaren.