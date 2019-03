ICT klimt, Beter Bed zakt op Damrak

De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte toename van de Duitse winkelverkopen. Op het Damrak vielen de resultaten van ICT Group in goede aarde. Beter Bed werd lager gezet na tegenvallende jaarcijfers.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 542,16 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 770,64 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,9 procent.



ICT

Op de lokale markt dikte ICT 4,8 procent aan. De automatiseerder wist de omzet in 2018 met bijna een kwart op te voeren en boekte 80 procent meer nettowinst. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat.



Beter Bed, die vorig jaar in de rode cijfers dook, zakte 3,3 procent. De beddenverkoper kampte met grote problemen op de Duitse markt, waar een gifschandaal zorgde voor twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen.



Galapagos

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 1,4 procent. Informatieleverancier RELX sloot de rij met een verlies van 2 procent, na een tegenvaller in de Verenigde Staten.



Luchtvaartcombinatie Air France-KLM ging op kop in de MidKap met een plus van ruim 2 procent. IMCD daalde 0,6 procent. De chemicaliëndistributeur wist de omzet en het bedrijfsresultaat vorig jaar met een kwart te verhogen.



De onderneming boekte groei op eigen kracht en profiteerde van overnames, waaronder in Noord-Amerika. Het bedrijf stelt voor het dividend met 29 procent te verhogen.



Man Group

In Londen zakte Man Group ruim 5 procent na tegenvallende resultaten van het Britse hedgefonds. De Britse reclamereus WPP boekte meer omzet dan verwacht en werd beloond met een koerswinst van 6 procent.



De euro was 1,1357 dollar waard, tegen 1,1382 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 57,61 dollar. Brent kostte 0,6 procent meer op 66,73 dollar per vat.