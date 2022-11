Iconisch restaurant d’Vijff Vlieghen toch gered van permanente sluiting

d'Vijff Vlieghen in de Spuistraat. Beeld Jennifer Gijrath

Ruim een week geleden maakte het in 1939 geopende restaurant bekend te sluiten. Op de Facebookpagina stond een korte verklaring: ‘Het huurcontract tussen verhuurder en huurder loopt vandaag, 15 november, af en wordt niet verlengd. Wat de verhuurder met het pand en exploitatie wil gaan doen, daar is jammer genoeg nog geen duidelijkheid over.’ Ook voor het personeel kwam dat onverwacht.

De oorsprong van het conflict ligt bij de overname, zeven jaar geleden, van de gebouwen, de naam en de kunstverzameling (waaronder originele etsen van Rembrandt) van d’Vijff Vlieghen van de NH Hotel Group. Bij die overname door vastgoedbedrijf Nedstede werd afgesproken dat de nieuwe eigenaar vanaf 15 november 2022 ook de exploitatie zou overnemen. Toen er de afgelopen maanden een conflict tussen beide partijen ontstond leek dat ineens niet door te gaan.

Gekrenkt vertrouwen

Dinsdagmiddag vond er een bijeenkomst plaats tussen de NH Hotel Group, de nieuwe exploitanten en het personeel. Edwin Vlek van FNV Horeca was daarbij aanwezig. “Medewerkers zijn bereid het gesprek aan te gaan en een doorstart te maken,” zegt hij. “Maar voordat het zo ver is, moet alles wel juridisch in orde gemaakt worden.”

Het vertrouwen van het personeel heeft volgens hem een deuk opgelopen. “Mensen die opeens geen baan meer hadden, hebben nu opeens toch nog wel een baan. Je ziet dat ze daardoor het vertrouwen een beetje kwijt zijn.”

Nedstede-eigenaar Michael van de Kuit is een grote speler in de vastgoedwereld. Hij bezit kantoren, winkels, Speelpark Oud Valkeveen, Schaatsbaan De Vechtsebanen in Utrecht en voetbalstadion de Gelredome in Arnhem. Volgens het tijdschrift Quote is de winst van zijn bedrijf in 2021 gestegen van 15,1 naar 16 miljoen euro.

De exploitatie van d’Vijff Vlieghen doet Nedstede in samenwerking met Uitzonderlijk Mooie Horeca (UMH). Dat bedrijf baat al twaalf horecazaken uit in vooral Amsterdam, waaronder de restaurants George.

Excentrieke ondernemer

NH Hotel Group neemt door de definitieve overname na 22 jaar definitief afscheid van het restaurant. Het kreeg d’Vijff Vlieghen in 2000 in handen toen het de hotelketen Golden Tulip had overgenomen waarvan hotel Krasnapolsky tot dan eigenaar was. Dat hotel was op zijn beurt al in 1971 eigenaar geworden van het restaurant, vlak voor het overlijden van de excentrieke Amsterdamse ondernemer Nicolaas Kroese die het iconische horeca-etablissement in 1939 opende.

Kroese zette het restaurant in de jaren na de Tweede Wereldoorlog vooral op de kaart bij Amerikaanse toeristen bij wie het restaurant nog altijd populair is. Amerikaanse supersterren als Walt Disney, Jayne Mansfield, Orson Wells en Danny Kay werden in de jaren vijftig en zestig door d’Vijff Vlieghen speciaal met een Rolls Royce opgehaald van Schiphol om bij het restaurant te kunnen eten.

Kooi met koperen vogels

Volgens de overlevering toog Kroese in 1953 naar New York voor het 300-jarig bestaan van de stad en om er zijn restaurant te promoten. Met een vogelkooi met daarin vijf koperen vliegen legde hij het verkeer op Broadway plat. Met de actie haalde hij de Amerikaanse pers en kon hij gratis reclame maken voor zijn restaurant.

Van de Kuit zegt dat zijn bedoeling altijd is geweest ‘de geschiedenis van dit bijzondere instituut te behouden voor Amsterdam’. “Inzet was dat dit iconische restaurant niet verloren mocht gaan en dat is door de samenwerking met UMH gelukt,” aldus Van de Kuit.

Bij de NH Hotel Group was niemand voor commentaar bereikbaar.

