I amsterdamletters weg in Van der Pekbuurt na brand

De I amsterdamletters staan op wisselende plekken nadat ze zijn weggehaald van het Museumplein. Beeld ANP

Daar hebben de gemeente en de eigenaar van de letters, Amsterdam&Partners, toe besloten. “De letters zijn niet meer representatief genoeg om hier te staan,” zegt een woordvoerder van Amsterdam&Partners.

Op 8 juli verhuisde de letters van de A’DAM Lookout naar de Van der Pekbuurt in Noord. In de nacht van 24 juli werden ze in brand gezet. De politie is nog bezig met het onderzoek. “We onderzoeken de beelden van de brand,” aldus een woordvoerder van de politie.

Bij het plaatsen van de letters was niet iedereen in de buurt enthousiast, erkent ook een woordvoerder van de gemeente. “Maar of zij het in de fik hebben gezet, durf ik niet te zeggen. En een feit is dat er ook een grote groep was die wel blij met de letters waren. Voor ondernemers was het aantrekkelijk om zo meer bezoekers naar de markt te trekken.”

Budget vinden

De letters zouden uiterlijk tot 11 september in de Van der Pekbuurt staan voordat ze naar een nieuwe locatie in Amsterdam zouden verhuizen. Of dit gaat gebeuren, is nog maar de vraag. “De hele set moet nu gerestaureerd worden. We moeten eerst daar maar budget voor vinden,” aldus de woordvoerder van Amsterdam&Partners.

In totaal reizen er twee I amsterdamlettersets rond van plek naar plek. De andere set staat naast het Sloterplas en zal daar te berichten zijn tot 16 september. Hier zijn ze op dit moment in de kleuren van de regenboog, in verband met Pride Amsterdam.