I amsterdam-letters zijn terug: op de telefoon

Remco Hovemann, eigenaar van creatief bureau Rdesign, heeft samen met studio Happy Ship de Amsterdam CityCSign App ontwikkeld, gratis downloadbaar.



De letters verschijnen dankzij de app op basis van augmented reality in de foto. Zo zijn de beroemde rood-witte letters niet gebonden aan het Museumplein en kunnen Amsterdammers en toeristen ze waar dan ook in de stad laten opdoemen.



'Niet uit het hart'

'De Amsterdamse politiek kan de letters wel uit de stad halen, maar niet uit het hart van de Amsterdammers en de toeristen,' zegt Hovemann. 'Wij vinden het een voorrecht dat we op deze manier iets voor de stad kunnen doen en bieden het daarom als een cadeautje aan.'



Het idee is niet nieuw. Digitaal ontwikkelaar Capitola creëerde in oktober ook al een app waarin de letters via augmented reality in foto's kunnen verschijnen.



