I amsterdam-letters mogelijk al over paar weken weg

Dat heeft wethouder Udo Kock (economische zaken) woensdagavond gezegd.



Eerder op de dag riep GroenLinks, gesteund door coalitiepartijen D66, PvdA en SP hem hiertoe op, omdat de letters symbool staan voor het groeiende toerisme waar de inwoners in het centrum steeds meer last van hebben.



Kock zei zelf ook al een tijdje met het idee te hebben gespeeld. "Ik fiets er ook elke dag langs, we dachten er al wat langer aan. Die letters op het Museumplein gaan binnenkort verdwijnen, over die andere sets moeten we nog overleggen met de partners van Amsterdam Marketing."



Ideologische discussie

Amsterdam Marketing is een onafhankelijke stichting die onder meer gefinancierd wordt door het Amsterdamse bedrijfsleven. In totaal zijn er vijf lettersets in gebruik, drie op vaste plekken in de stad zoals bij de Sloterplas en twee sets die voor evenementen op verschillende plekken worden gebruikt.



Kock wil niet meegaan in de argumentatie van GroenLinks dat de letters staan voor het individualisme in de stad, en dat ze daarom onwenselijk zijn.



"Dat soort ideologische discussies zijn erg duur, bovendien hebben we er geen tijd voor. We halen ze weg omdat ze het symbool zijn geworden van het massa-toerisme en de negatieve zij-effecten ervan."



Mogelijk worden de letters al over enkele weken weggehaald.



