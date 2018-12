I amsterdam-letters binnen half uur verwijderd

Dat gebeurde onder het oog van vooral veel mediavertegenwoordigers. Ook enkele scholieren bleven even staan kijken en lieten zich voor het laatst met de letters fotograferen.



Na een onderhoudsbeurt gaan de letters op tournee, langs diverse evenementen.



De ontmanteling is op voorstel van de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad, GroenLinks. Die vond de bij toeristen populaire letters een symbool van doorgeslagen individualisme. Het voorstel kreeg veel kritiek, maar een meerderheid van de raad stemde er toch mee in.



Toeristen die straks voor niets naar het plein komen voor een selfie bij I amsterdam, krijgen van speciaal aangestelde hosts uitleg over waarom ze niet meer op het Museumplein staan en waar ze nog wel zijn te vinden, zoals in West.



Toch letters?

Het zou ondertussen zomaar kunnen dat toeristen maandag toch letters aantreffen op het Museumplein: kunstenaar Pauline Wiersema wil dezelfde dag nog de letters HUH terugplaatsen op de plek van de I amsterdam-letters, vertelt ze tegen Het Parool.



"Als de bezoekers de letters zien, lezen ze precies wat ze denken," aldus Wiersema. "'Huh' is een universele klank die overal in de wereld wordt gebruikt door mensen die verrast of verward zijn."



