I Amsterdam definitief weg op Museumplein

Volgens de grootste partij van Amsterdam zijn de letters uitgegroeid tot symbool van massatoerisme. "De letters zijn een symbool, maar dit is geen symboolpolitiek," aldus Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks. "Dit gaat om de toekomst van toerisme in de stad."



Het voorstel zorgde voor veel discussie in de stad, waarbij diverse partijen, organisaties en bewoners het opnamen voor de letters en hun zorgen uiten over de betutteling. Ook het argument dat I Amsterdam een symbool is van toenemend individualisme werd niet door iedereen gedeeld. "Dit heeft in ieder geval discussie opgeleverd over massatoerisme: wat betekent dat voor de stad en de bewoners in het centrum?" zei Roosma. De coalitie kreeg steun van CDA, ChristenUnie en BIJ1.



Dit besluit is niet het definitieve einde van de letters, ze mogen elders in de stad weer opduiken, maar dan wel in overleg met de bestuurscommissies.