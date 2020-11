HvA test docenten en studenten op het coronavirus

Beeld ANP

Sinds maandag hebben al twintig mensen een test laten afnemen. “Het is belangrijk om zo snel mogelijk een uitslag te hebben zodat leraren hun achterstanden kunnen wegwerken. Voor studenten met een studieachterstand is fysiek onderwijs ook echt nodig. Ook zijn sommige lessen alleen op deze manier mogelijk,” laat woordvoerder Paul Helbing weten.

De sneltesten die de HvA aanbiedt zijn gekocht via een externe partij en aanvullend op de reguliere coronatesten van de GGD die worden aangeboden. Volgens Helbing kan er niet gegarandeerd worden dat de test een volledig sluitend antwoord geeft op de vraag of een persoon het coronavirus heeft. Toch is het testen belangrijk. “De testen hebben als doel om de kwaliteit van het onderwijs voor studenten te kunnen waarborgen en docenten te ondersteunen in het wegwerken van achterstanden.”

Niet verplicht

Helbing stelt dat de school niemand gaat verplichten om een test te doen. “We gaan niemand controleren of ze wel een test hebben gedaan.” De coronatesten worden extern afgenomen. “We hebben sinds maandag de testen tot onze beschikking. Het is niet de bedoeling dat iedereen een test gaat doen. Alleen de groepen die het echt nodig hebben.”