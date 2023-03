HvA mag docent ontslaan om grensoverschrijdend gedrag

Het Jakoba Mulderhuis van de HvA. Beeld Jakob van Vliet

De docent van de faculteit business en economie was sinds 2015 in dienst bij de HvA. Begin 2022 kreeg de hogeschool zes klachten binnen over ongewenst gedrag. De schoolleiding besloot hem direct op non-actief te stellen en een onafhankelijk onderzoek te starten, dat in september 2022 was afgerond.

Een van de zaken die daarin aan de orde kwamen, was dat hij tussen januari en mei 2017 seksueel contact had met een HvA-studente die vlak daarvoor een minor bij hem had afgerond. De studente zei bij het onafhankelijke onderzoek dat zijn gedrag ongewenst was; volgens de docent had zij juist het initiatief genomen en was er wederzijdse instemming.

Ook vroeg hij een studente eens om een foto in haar galajurk, en stuurde hij een andere studente een foto van zichzelf in een zwembroek met de uitnodiging om te gaan zwemmen. Hij vroeg weer een andere studente of hij met haar mee terug naar Amsterdam kon rijden. Tijdens het onderzoek lieten verscheidene studenten weten dat ze zijn gedrag als seksuele toenaderingen ervoeren.

Onduidelijke gedragscode

De rechter oordeelt dat de HvA de man mag ontslaan, omdat zijn aanwezigheid het vertrouwen van de studenten en het pedagogisch klimaat op de hogeschool kan schaden. Op 1 mei is het ontslag officieel. Hij krijgt wel een transitievergoeding van bijna 12.000 euro, omdat hij op strengere normen is beoordeeld dan toen waren vastgelegd.

De rechter vindt dat het de HvA te verwijten valt dat de gedragscode niet duidelijk genoeg was geformuleerd. Er stond onder meer in dat ‘alle vormen van ongewenste seksuele aandacht onder seksuele intimidatie vallen’. Een HvA-woordvoerder laat weten dat de gedragscode in september 2022 is aangescherpt; daar was de hogeschool al mee bezig toen het onderzoek nog liep.

De gedragscode bevatte geen letterlijk verbod op seksuele relaties met studenten – en dat is nu nog steeds niet het geval. De woordvoerder legt uit dat een student-docentrelatie ‘per definitie ongelijkwaardig’ is vanwege de machtspositie van de docent. Het standpunt van de HvA is dus dat de man ‘ook zonder een uitdrukkelijk verbod in de gedragscode had kunnen weten dat het aangaan van een seksuele relatie met een studente verwijtbaar gedrag is’.

Ineke Bussemaker, decaan faculteit business en economie. “We moeten een ontslagvergoeding betalen, omdat we eerder in gesprek hadden moeten gaan met de docent. Daar hebben we van geleerd. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe we met elkaar omgaan en wat wel en niet hoort binnen onze hogeschool.”

De advocaat van de docent wil niet reageren op de zaak.

