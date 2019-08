HvA biedt hulp aan eerstegeneratiestudenten: ‘Trek op tijd aan de bel’

Ongeveer 40 procent van de studenten in het hoger onderwijs zijn eerstegeneratie­studenten. Beeld Dingena Mol

“Het is heel spannend,” zegt Redwane Ibrahimi (20). De student in spe begint volgende week met zijn studie communicatie en multimedia design aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn ouders studeerden niet. “Zij vinden het ook spannend, en belangrijk. Mijn vader motiveert me altijd.”

Als eerste hogeschool van Nederland biedt de HvA een introductieprogramma voor ‘eerste­generatiestudenten’. Er zijn zeventig aanmeldingen.

“Er is een enorme diversiteit aan studenten,” zegt Huib de Jong, voorzitter van het college van bestuur. Daar moet ook op een diverse manier op geanticipeerd worden. Zoals met het driedaagse programma Tune In.” Het gaat nu nog om een pilot die in oktober wordt geëvalueerd, maar De Jong is al enthousiast. “Ik wil heel graag dat dit volgend jaar verbreed wordt herhaald.”

Zelfredzaam

“Uit ons onderzoek blijkt dat eerstegeneratiestudenten geneigd zijn minder snel om hulp te vragen,” zegt HvA-onderzoeker Fiona Veraa, die als projectleider onderzoek doet naar eerstegeneratiestudenten. “Terwijl dat wel hoort bij het profiel van een hbo-student. Je moet voor jezelf opkomen, je omgeving raadplegen, op tijd aan de bel trekken. Uit ons onderzoek komt naar voren dat eerstegeneratiestudenten juist willen laten zien hoe zelfredzaam ze zijn.” Ook blijkt dat de uitval onder eerstegeneratiestudenten een paar procent hoger is (kader).

De aankomende studenten krijgen op een informele manier allerlei handvatten aangereikt in verschillende workshops en lezingen. “We willen hulp zoeken destigmatiseren,” zegt Veraa. “Bijvoorbeeld door studenten mee te geven dat ze een tienminutengesprek inplannen met de studieloopbaanbegeleider of vragen nog checken bij een docent. Als je het zo brengt, hebben studenten niet het idee dat ze falen als ze iets moeilijk vinden.”

Uitvalsbasis

Voorzitter Huib de Jong was zelf ook een eerstegeneratiestudent. “Ik ben van het vmbo naar het mbo gegaan. Daarna naar de hogere economische school in Rotterdam en daarna de Erasmus Universiteit.” Daar studeerde hij Nederlands recht waarna hij bij de universiteit in Twente is gaan werken. Daar werd hij hoogleraar rechten.

“Ik miste als student een uitvalsbasis. De informatie krijg je wel, maar het gaat om het duiden ervan. Daar heb je anderen voor nodig. Als dat niet in je thuissituatie kan, dan moet het elders. Je bent afhankelijk van collegastudenten, individuele docenten, je vriendenkring.”

Jasper van Polen (21) vindt het programma na de eerste workshop van docent communicatie Jacob Eikelboom al geslaagd. “Ik had verwacht dat er meer kritiek zou zijn op de studenten, maar het is juist een heel vrije omgeving. Ik hoorde vaak van anderen dat het moeilijk is.”

Niemand hoeft het alleen te doen, benadrukt Eikelboom. Studenten kunnen zich aansluiten bij studieverenigingen, studentenverenigingen, er is een vereniging voor studenten met een lichamelijke beperking, voor studenten die zijn gevlucht, voor de lhbt-gemeenschap. “En niet vergeten: jullie hebben elkaar.”