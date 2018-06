Huygens College vergat twee leerlingen op schoolkamp

Donderdag liet de schoolleiding twee leerlingen uit de eerste klas achter in recreatiegebied Schoonhoven in Hollandscheveld. Ze zijn tot en met vrijdag nog vijftig andere leerlingen op een driedaags kamp in Echten.



De twee jongens waren aanvankelijk nog bij het verzamelpunt aanwezig, maar besloten zich na de telling nog even om te kleden. De docent, die de leerlingen in de auto weer terug naar een kampeerboerderij zou vervoeren, heeft niet doorgehad dat er twee plekken leeg bleven op de achterbank.



"Dit mag nooit meer gebeuren," stelt teammanager Frans Meijer van het Huygens College. De school gaat na het schooluitje met de desbetreffende collega's in gesprek.



Sprinkussen

Ook wil de school na evaluatie mogelijk maatregelen treffen om te zorgen dat in de toekomst weglopers niet onopgemerkt blijven. "Als school ben je met andermans kinderen op pad, daar dragen we grote verantwoordelijkheid voor."



De jongens zelf hebben kalm op het incident gereageerd, volgens Meijer. "Ik heb foto's van ze gezien op een springkussen, die hebben het weer naar hun zin. We willen het kamp op een leuke manier voortzetten."