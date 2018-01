Huurwoning Slangenpand nu 'bij voorkeur voor expats'

Expats

Het moet een doorn in het oog zijn van de oude krakers, de 69 kraakheldere appartementen die werden gerealiseerd nadat De Key de Tabakspanden begin 2016 verkocht aan Bouwbedrijf De Nijs. Het Slangenpand - onderdeel van de Tabakspanden - werd in 2015 door de politie ontruimd. Het was het laatste krakersbolwerk in de binnenstad.



En nu dus expats.



De voorkeur wordt inderdaad gegeven aan expats, zegt een medewerker van Peter Bruin Makelaardij. De makelaar bemiddelt voor de particuliere eigenaar die na aankoop toch besloot tijdelijk naar het buitenland te gaan. Expats huren voor een kortere periode, waar Nederlanders dat volgens haar juist meestal voor een langere periode doen. "Nederlanders zijn net zo welkom," mits ze een tijdelijke woning zoeken.



Raadsvragen

De SP stelde donderdag vragen in de raad naar aanleiding van de online woningadvertentie. Wat het college er van vindt dat de woning met voorkeur aan een expat wordt verhuurd, bijvoorbeeld? En of er hier sprake is van discriminatie op basis van afkomst.



Ook zouden dit soort praktijken volgens de SP bijdragen aan de verdringing van Amsterdammers uit de stad.



