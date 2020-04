Huurverlaging voor duizend Amsterdamse gezinnen

Beeld ANP

Dat blijkt uit een overzicht dat de Amsterdamse corporaties donderdagochtend hebben gepubliceerd

Het gaat om Amsterdamse gezinnen met een inkomen van maximaal 120 procent van het minimumloon, die in een sociaal huurhuis wonen.

Deze huurverlagingen hebben niets te maken met de coronacrisis, maar zijn het resultaat van al langer geldende afspraken tussen de gemeente Amsterdam, corporaties en huurdersorganisaties.

Veel Amsterdamse gezinnen zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten, dat geldt ook voor huurders in de vrije sector. Corporaties verlagen huren om te voorkomen dat gezinnen in de problemen komen.

Elk jaar kijken ze welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. In de afgelopen drie jaar verlaagden de corporaties de huren 6300 keer. “Regelmatig blijkt dat de woning verkregen is op een moment dat huurders nog een hoger inkomen hadden,” aldus Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “Door allerlei redenen is dat niet meer het geval. We willen zorgen dat deze mensen hun huur kunnen blijven betalen.” De corporaties kijken ook of ze deze gezinnen een goedkopere woning kunnen aanbieden.