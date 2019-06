Huurverhoging uitgesteld: cultuurhuis De Tolhuistuin blijft bestaan

Beeld Lin Woldendorp

Veel culturele huurders dreigden de culturele vrijplaats te verlaten als een aangekondigde huurverhoging zou worden doorgevoerd. Daarbij zou de huur van 55 euro per vierkante meter naar 120 euro per vierkante meter stijgen. Vijf bedrijven waren sinds de aankondiging al vertrokken uit de Tolhuistuin. Woensdag kondigde ook kunstplatform Framer Framed aan te verhuizen.

Maar met de gemeente Amsterdam is nu een voorlopige oplossing gevonden. In de nieuwe huurtarieven komt een onderscheid tussen commerciële en culturele huurders. Die eerste groep betaalt meer, terwijl voor culturele huurders er tot 2021 een speciaal tarief komt. Dat geeft hen de tijd om op zoek te gaan naar extra financiële middelen, bijvoorbeeld via subsidies.

De Tolhuistuin zegt ondertussen een aantal nieuwe huurders te hebben gevonden, waaronder Square, een platform voor jonge creatieve ondernemers, en de organisatie van theaterfestival Oerol. Met café-restaurant THT en Paradiso, dat de Tolhuistuin gebruikt als extra concertlocatie, zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Het cultuurhuis wil verder werken aan de zichtbaarheid in de stad, met onder meer een uitgebreidere culturele programmering.