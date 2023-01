Huurster Change= weigert woning te verlaten: ‘Mondeling huurcontract toegezegd’

Change= op het August Allebéplein in Nieuw-West, waar de huurster woont die weigert haar woning te verlaten. Beeld Jean-Pierre Jans

De verhuurster storneerde begin vorig jaar de servicekosten die verdrievoudigd waren en waar bewoners en Change= al jaren over in conflict zijn. Over de servicekosten van meerdere jaren lopen nog diverse rechtszaken tussen bewoners en de verhuurder. Ondanks dat zegde Change= het tijdelijke huurcontract van de bewoonster op vanwege haar betalingsachterstand.

Enkele dagen na de opzegging vond er een gesprek plaats tussen twee medewerkers van Change= en de bewoonster van het pand in Nieuw-West, waarbij ook twee andere huurders van Change= aanwezig waren. Daarin zou financieel directeur Wilco van Renselaar van Change= toegezegd hebben om het huurcontract alsnog te verlengen, mits de bewoonster de gestorneerde servicekosten zou betalen. Ze deed dit en daarmee leek de kou uit de lucht. Tot een week later haar huurcontract wederom werd opgezegd. Dit keer omdat ze zich ‘ernstig misdragen’ zou hebben.

Opname van het gesprek

Van een klein deel van het gesprek – het gedeelte waarin Van Renselaar de bewoonster de toezegging doet om het contract alsnog te verlengen – is een geluidsopname. Volgens de advocaat van Change= is die 35 seconden durende opname echter zonder context ‘en geen goede weergave van het gesprek’. De twee bewoners die ook bij het gesprek waren, ontkennen dit.

Dat er maar zo’n klein gedeelte van het gesprek is, komt volgens de bewoonster omdat ze de rest van de opname per ongeluk wiste toen ze dat ‘essentiële gedeelte’ eruit wilde knippen, zodat de rechter niet de volledige opname hoefde te horen.

Waarom Change= alsnog de huur opzegde nadat de huurster de servicekosten had betaald, komt volgens Van Renselaar doordat toen duidelijk werd dat andere huurders en personeel van de verhuurder zich ‘onveilig voelen door haar’. Ook zou ze zich ‘niet aan de normen en waarden hebben gehouden’ die Change= van zijn huurders verlangt. De bewoonster had daarom al driekwart jaar geleden haar woning moeten verlaten, maar zou daar volgens de advocaat van Change= ‘geen moeite voor doen’.

Geen bewijs van misdragingen

Bewijs van de misdragingen kon Change= op de zitting niet tonen. Dat is volgens de advocaat van Change= ook niet nodig omdat een tijdelijk huurcontract altijd opgezegd kan worden. Maar volgens de bewoonster is het contract niet meer van tijdelijke aard, omdat het mondeling verlengd werd door Van Renselaar en daardoor zelfs voor onbepaalde tijd werd. Ook ontkende de bewoonster zich misdragen te hebben, daarbij zou ze gesteund worden door verklaringen van andere bewoners en zelfs een oud-medewerker van Change=.

In de twee panden van Change= in Nieuw-West en Zuidoost zijn honderden bewoners in bezit van tijdelijke huurcontracten. Het gaat vooral om relatief nieuwe bewoners. Een deel van hen heeft vorig jaar de servicekosten gestorneerd.

De rechter doet op 16 februari uitspraak.