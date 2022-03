Huurstaking Riekerhaven voorbij, De Key haalt achterstallig onderhoud in

Demonstratie van de bewoners van Riekerhaven voor het hoofdkantoor van De Key. Beeld Eva Plevier

De bewoners schrijven in een bericht op Instagram dat ze na twee maanden stoppen met de staking omdat aan de meeste eisen is voldaan. ‘Samen hebben we geschiedenis geschreven! We hebben met succes de eerste volledige huurstaking in deze eeuw georganiseerd. Meer dan 100 mensen deden mee. Bedankt allemaal voor jullie deelname!’

Slecht onderhoud

De woningen van 565 jonge statushouders, starters en studenten die in wooncomplex Startblok Riekerhaven wonen, waren slecht onderhouden en in sommige gevallen zelfs onbewoonbaar. Tijdens storm Eunice vloog het dak van het gebouw, terwijl er eerder al aan de bel was getrokken bij de De Key over achterstallig onderhoud – het dak van de woningen was al eerder losgewaaid. Ook zijn er problemen met toegangsdeuren, ongedierte zoals kakkerlakken, muizen en ratten.

‘Ze hebben laten zien hun verantwoordelijkheid te nemen en hebben herhaaldelijk bevestigd dat ze schuldig waren,’ schrijven de initiatiefnemers over de onderhandelingen met De Key. De woningcorporatie heeft er volgens hen voor gezorgd dat de tijdelijke daken zijn afgewerkt en dat alle buitenmuren binnenkort worden schoongemaakt en geverfd. De corporatie belooft ook dat achterstallige onderhoud wordt ingehaald en de gemeenschappelijke ruimtes worden schoongemaakt.