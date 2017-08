Huurprijzen in vrije sector stabiliseren

Dit blijkt uit de donderdag bekendgemaakte Huurmonitor van Pararius.



De gemiddelde huurprijs klom van 22,00 euro per vierkante meter naar 22,28 euro per vierkante meter. De stijging volgt op een minieme daling in het eerste kwartaal, van 22,02 naar 22,00 euro per vierkante meter.



Woningmarktdeskundigen verwachtten al eerder een stabilisatie van de vrije sectorhuren omdat de huren in de vrije sector in de hoofdstad al enige tijd extreem hoog liggen, vooral vergeleken met het prijsniveau in de rest van Nederland.



Huurplafond

Mede onder druk van de verder gestegen prijzen van koophuizen, zijn de huren in Amsterdam per saldo toch nog verder omhoog gegaan.



In sommige stadsdelen daalden de huurprijzen echter, zoals in Noord van 17,83 naar 16,98 euro en in Oost, van 19,21 tot 18,58 euro. De prijzen in Zuidoost trokken juist fors aan, van gemiddeld 13,21 naar 13,76 euro per vierkante meter.



In de populairste stadswijken Centrum en Zuid zou volgens Pararius 'een huurplafond' zijn bereikt.



In het centrum stegen de huren licht, van 24,56 naar 24,93 euro, in Zuid klommen de huren van 23,06 naar 23,67 euro per vierkante meter. In het vierde kwartaal van 2016 lagen de huurprijzen in het centrum van Amsterdam echter hoger, op 25,09 euro per vierkante meter.