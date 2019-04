Huurprijzen Amsterdam gematigd verder gestegen

5 procent of meer

Daarvoor stegen de huurprijzen vier jaar lang met 5 procent of meer. De nieuwe huurders betalen inmiddels gemiddeld in Nederland 16,33 euro per vierkante meter voor hun huis.



Net als bij de markt van koophuizen is ook de 'olievlekwerking' bij de huurwoningen goed merkbaar. De prijzen van woningen in gebieden buiten Amsterdam stijgen veel harder dan in de hoofdstad. Verder stegen woningen in gemeenten in de buurt van steden hard. De gemiddelde vierkante meterprijs in Haarlem steeg 11,2 procent tot 18,89 euro en in Almere 15,2 procent tot 13,68 euro.



Ook in andere grote steden binnen de Randstad, zoals Rotterdam en Utrecht, stegen de huren meer dan in Amsterdam. In Rotterdam stegen de prijzen 8,6 procent tot 16,29 euro per vierkante meter. Buiten de Randstad is Eindhoven inmiddels een van de duurste steden. Nieuwe huurders betalen er gemiddeld 14,94 euro per vierkante meter per maand, 9,7 procent meer ten opzichte van vorig jaar.