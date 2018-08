Huurprijs studentenkamer met 5 procent gestegen

Daarmee is Amsterdam nog altijd de duurste stad voor studenten om te wonen. De snelste stijger afgelopen jaar was Rotterdam. Daar steeg de prijs voor studentenhuisvesting gemiddeld met 7,4 procent. Met een prijs van 458 euro per maand is Rotterdam nu dan ook de een na duurste stad voor studenten om een woning te huren.



Gemiddeld ben je in 2018 als student 403 euro kwijt per maand aan huisvesting. Landelijk is de prijs ten opzichte van vorig jaar met 4.6 procent gestegen.



Wakker liggen van woningzorgen

Buiten de Randstad liggen de prijzen aanzienlijk lager. In Leeuwarden en Maastricht daalde de gemiddelde huurprijs voor een kamer zelfs. Studenten zijn het minst voor een kamer kwijt in Enschede. Daar betaal je een slordige 300 euro voor een kamer.



De nijpende woningzorgen staan bovenaan het lijstje van waar Amsterdammers 's nachts wakker van liggen. 77 procent maakt zich zorgen over het tekort aan betaalbare woningen.