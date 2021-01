Huurmoordenaar Jesse R. komt Holleeder te hulp, maar blijft wat vaag

Beeld Hollandse Hoogte / Aloys Oosterw

Willem Holleeder (62) speelt met zijn mondkapje of laat zijn bril rondjes draaien, licht achteroverleunend in zijn verdachtenbank. Een paar meter voor hem zit die eveneens geheel in het zwart geklede andere oudgediende uit de Amsterdamse onderwereld: Jesse R. (52). Ook hem zit de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol als een oude jas – hij kan het elektronisch beweegbare katheder zelf bedienen.

We kennen hem al vele jaren als een orakel dat er een wollige, soms wat filosofische verteltrant op nahoudt en ook nu stelt hij niet teleur. Als de raadsheren (rechters bij het gerechtshof) zijn uitwijdingen in rond Nederlands bondig samenvatten, maakt de getuige steevast bezwaar. In zijn hoofd bestaan geen korte zinnen.

Geliquideerd

Áls hij heel concreet wordt, is dat over onderwereldfiguren die zijn geliquideerd (we tellen er op enig moment vijf in een half uur). Die zullen niet meer protesteren.

Als betrokkenen nog leven, is het een ander verhaal. Het gaat weer langdurig over ene ‘Jantje’ die onder druk van grove schulden de opdracht voor de liquidatie van Holleeders mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout zou hebben aangenomen van Johnny Mieremet (in 2005 zelf geliquideerd).

Niet van Holleeder. Die had die liquidatie volgens R. juist willen tegenhouden.

Power van Holleeder

Nee, Jesse R. had nooit opgeschept dat hij (de moordopdracht voor) ‘Cor aangeboden gekregen had voor een van bedrag van 500.000 euro’. Had hij gezegd dat hij ‘de power van Holleeder achter zich had’? Nee, ook niet. Na zijn eigen rol bij onderwereldmoorden tien jaar lang te hebben ontkend, komt R. nu niet ineens met bekentenissen waarin Holleeder de opdrachtgever is.

De liquidatie van de handelaar in drugs en vastgoed Kees Houtman in 2005, waarvoor hij samen met kroongetuige Peter la Serpe is veroordeeld, zit volgens R. heel anders dan de rechters dachten. De in 2014 geliquideerde Gwenette Martha vertelde hem dat de opdracht van die moord van Zuid-Amerikanen kwam. Die voelden zich opgelicht bij een drugstransport. Het idee dat La Serpe en hij iets met die liquidatie van doen hadden, ‘is absurd’.

Hans Nijman

Het gaat weer een uur over de veelbesproken bijeenkomst van Jesse R. in een horecazaak in ’t Gooi. Met onder meer een kennis van Holleeder die R. eerder niet had willen noemen, maar nu wel. Het was het in 2014 doodgeschoten vechtsporticoon Hans Nijman. Die zou namens Holleeder meedoen aan een opzetje om de geheime dienst van de recherche in een kwaad daglicht te stellen, maar het kwam er niet van.

Bij de liquidatie van de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl speelde Jesse R. niet de voorbereidende rol waarvoor hij is veroordeeld, laat staan dat hij dat voor Holleeder deed. De bekennende schutter Dwight S. en kroongetuige Fred Ros liegen dat.

Spiegelpaleis

De voorzitter van de rechtbank die Holleeder levenslang gaf, vergeleek de Amsterdamse onderwereld met ‘een spiegelpaleis’ waarin het vrijwel onmogelijk is je weg te vinden (de waarheid). Dat geldt óók voor de woordenstroom van Jesse R.

De voorzitter van het gerechtshof probeert het maar weer eens: “Welke nog lévende persoon zou uw verhaal onder ede kunnen bevestigen?”

Tja, daar vroeg hij wat.

Gevoelige snaar

In de namiddag vroeg Holleeders advocaat Sander Janssen, eerder Jesse R.’s raadsman, de getuige te herhalen wat die had gehoord over Holleeders poging de liquidatie van de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra te voorkomen. (Terwijl Holleeder juist is veroordeeld voor het aanjagen van die liquidatie.)

Dat deed hij, maar helaas is R.’s criminele bron van dat verhaal in 2010 geliquideerd.

Aanklager Koos Plooij vroeg vilein waarom dat relaas nu pas kwam, met de suggestie dat R. en raadsman Janssen een eentweetje uitspeelden. Holleeder reageerde als door een wesp gestoken, precies zoals Plooij had verwacht toen hij de gevoelige snaar bespeelde.

Zo eindigde weer een lange zittingsdag in stekeligheden. Dinsdag volgen meer criminele getuigen.