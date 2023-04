Huurhuis in vrije sector is lastiger te vinden, maar de prijzen in Amsterdam dalen wel

Volgens Pararius daalt het aantal huurwoningen dat beschikbaar komt doordat met name particuliere beleggers vrijkomende huurwoningen verkopen in plaats van verhuren. Beeld Sebastian van Damme

Dat blijkt uit de Huurmonitor van woningplatform Pararius, die wordt samengesteld op basis van ongeveer 105.000 huurtransacties in de vrije sector op jaarbasis. Opvallend genoeg echter daalde ook de huurprijs in de vrije sector in de eerste drie maanden van dit jaar voor het eerst in tien kwartalen. Hoe dat komt, is niet duidelijk.

Volgens Pararius daalt het aantal huurwoningen dat beschikbaar komt doordat met name particuliere beleggers vrijkomende huurwoningen verkopen in plaats van verhuren, omdat volgens hen door allerlei maatregelen verhuur niet meer interessant is.

In Amsterdam leidde die ontwikkeling de afgelopen tijd niet tot verdere huurprijsstijgingen, blijkt uit de Huurmonitor. Waar Amsterdam er in het laatste kwartaal van 2022 wat betreft zowel vierkantemeterprijs (25,75 euro per maand) als procentuele prijsstijging (10,9 procent) landelijk gezien met kop en schouders bovenuit stak, daalde de gemiddelde huurprijs het afgelopen kwartaal zelfs. Vergeleken met precies een jaar geleden was er nog wel sprake van een duidelijke stijging: nieuwe huurders betaalden 5,8 procent meer voor een woning in de vrije sector, wat neerkomt op 25,68 euro per vierkante meter per maand.

Noord fiks duurder

In alle stadsdelen lijkt de extreme groei verdwenen uit de prijsstijgingen, alleen in Noord (25,06 euro per vierkante meter) stegen de huren het laatste kwartaal explosief. In vergelijking met een jaar geleden gaat het zelfs om een stijging van 14 procent.

Maar in West en Zuid daalde de gemiddelde huur de afgelopen drie maanden, in Centrum, Oost en Zuidoost was er hooguit sprake van een minimale stijging. In alle stadsdelen ligt de vierkantemeterprijs nu boven de 20 euro per maand. In Zuidoost betaalden nieuwe huurders 20,11 euro per vierkante meter per maand.

Ook in de stadsdelen geldt dat wanneer verder wordt teruggekeken er nog wel sprake is van stevige stijgingen. In Zuidoost betaalden nieuwe huurders nog bijna 5 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022. In het centrum van Amsterdam steeg de gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning met 8,2 procent naar een vierkantemeterprijs van 28,38 euro.

Vaste huurprijs

Volgens Parariusdirecteur Jasper de Groot lag het in de lijn der verwachtingen dat de vierkantemeterprijzen in vergelijking met een jaar geleden zijn gestegen. Hij verwijst naar de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om de middenhuur te reguleren. Woningen die volgens het woningwaarderingsstelsel minder dan 187 punten worden toegekend, krijgen een vaste huurprijs.

Als gevolg van deze maatregelen zullen 327.500 vrijesectorhuurwoningen terugvallen naar het sociale huursegment, zegt De Groot. “Deze plannen leiden ertoe dat in grote steden steeds meer verhuurders afstand doen van hun woningen. De prijzen zullen blijven stijgen. Uit onderzoek van het Kadaster in opdracht van de Volkskrant bleek dat ruim 9 procent van de verkochte woningen in de stad afkomstig is van de particuliere huurmarkt. Vervolgens komen deze woningen terug op de markt voor de hogere inkomens, waardoor de middeninkomens wederom buiten spel blijven.”

Volgens De Groot gaat minister De Jonge ervan uit dat de huurprijzen in de vrije sector zo hoog zijn omdat particuliere beleggers misbruik maken van de situatie. “Er wordt echter compleet voorbijgegaan aan het economische basisbeginsel dat voorschrijft dat prijzen nu eenmaal stijgen bij een grote vraag en een zeer gering aanbod. Het is de markt die de huurprijs bepaalt, niet de verhuurder.”