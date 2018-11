Huurdersclub wil 'klein dorp in de stad zijn' op IJburg

In de stad zien we dat de huren steeds hoger worden en de huizen veel kleiner. Dat proces doorbreken wij

"We bouwen duurzaam, energieneutraal, met natuurlijke materialen, veelal met hout." Rain proof en groene daken horen daarbij. "We maken met biodiverse planten een jungle in de stad."



Het gaat om een sociale en betaalbare plek, stelt Van der Zande. De sociale huurwoningen kosten tot 710,68 euro per maand, de andere tussen dat bedrag en duizend euro. Iedere bewoner heeft evenveel stemrecht in de vereniging en, ook voor bewoners van sociale huurwoningen.



Van der Zande: "In de stad zien we dat de huren steeds hoger worden en de huizen veel kleiner. Dat proces doorbreken wij."



Duitse GLS Bank

De bouwkosten bedragen 5,5 miljoen euro, die van de in eeuwigdurende erfpacht af te nemen grond rond de 1 miljoen euro. Het geld voor de stichtingskosten wordt geleend door GLS Bank in Duitsland. Nederlandse banken zijn niet ingesteld op het lenen van geld aan coöperaties voor huurwoningen.



De Duitse bank had vanaf het begin meer begrip voor het plan een coöperatie voor huurders in het leven te roepen. De bank leent ruim 75 procent van alle kosten. Voor het overige worden fondsen aangesproken en obligaties tegen een marktconforme rente - momenteel 2,4 tot 3 procent - uitgeschreven.