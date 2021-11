Huurders winnen rechtszaak: huurvermindering om lood in drinkwater

Beeld Getty Images

Huurders in het Hilwiscomplex in de Rivierenbuurt krijgen een fikse korting op de huur zolang er meer dan 5 microgram lood per liter in hun drinkwater zit. De huurkorting van 40 tot 60 procent moet verhuurder VariaProp aansporen om de oude loden leidingen weg te halen, omdat lood in het drinkwater uiterst schadelijk is voor de gezondheid. Dat oordeelde de rechter deze maand in een kort geding dat was aangespannen door de bewonersvereniging.

Het vonnis geldt daarmee in één klap voor alle zestig leden van de bewonersvereniging, waarvan het merendeel tenminste deels loden leidingen heeft. Bij eerdere rechtszaken ging het steeds om huurders die ieder voor zich afdwongen dat hun huisbaas het lood moest weghalen. Verder moet VariaProp van de rechter de huurders informeren over de drinkwatermonsters die bij hen thuis zijn genomen.

Gebrek

Huurdersbelangenorganisatie !Woon spreekt van een belangrijk vonnis. Behalve dat de rechter meeging in de collectieve aanpak werd nog eens bevestigd dat er niet meer dan 5 microgram per liter lood in het drinkwater mag zitten. Boven die grens, zo stelt de Huurcommissie sinds deze zomer, is sprake van een ernstig gebrek aan een huurwoning. Eerder lag die grens op 10 microgram per liter.

De collectieve aanpak kan helpen tegen ‘wegduikgedrag’, zegt Oscar Vrij van !Woon: soms haalt een huisbaas alleen bij huurders die daar juridisch werk van maken de loden leidingen weg. Toch is collectieve actie niet dé oplossing, volgens !Woon, want lang niet alle huurders hebben hun eigen bewonersvereniging.

Huurders binnen het Hilwiscomplex ontdekten eerder dat er nog steeds looddeeltjes in het drinkwater zitten, zelfs nadat op hun aandringen al lood was weggehaald. Kennelijk zitten er toch nog loden leidingen verstopt, bijvoorbeeld in de woning van de onderburen.

Watermonsters

Beheerder Rappange maant intussen deze huurders namens de huisbaas om al wel weer de volledige huur te betalen. Dat onderbouwt Rappange met watermonsters die zijn genomen door eerst de kraan minutenlang te laten lopen. Dat is geen geschikte methode om de loodconcentratie te bepalen. Op die manier meet Rappange minder dan 10 microgram per liter, terwijl de huurders met monsters die op de juiste manier zijn genomen op het viervoudige uitkomen.

!Woon signaleert wel vaker dat verhuurders het lood maar deels weghalen om er dan snel op aan te dringen dat de huurders weer de volledige huur betalen. Overigens blijkt uit het vonnis dat VariaProp binnenkort twintig woningen wil saneren. Begin december spreken VVE’s binnen het Hilwiscomplex over extra budget om loden leidingen weg te halen.

Eerder bleek al dat het vooral de particulier verhuurde woningen zijn waar nog veel loden leidingen moeten worden weggehaald. Nadat in het najaar van 2019 aan het licht was gekomen dat nog veel Amsterdammers te veel lood in hun drinkwater hebben, zijn in eerste instantie de woningcorporaties en de gemeente op zoek gegaan naar loden leidingen.

Volgens !Woon zijn nu ook veel particuliere verhuurders in beweging gekomen. Maar nog steeds treft de huurdersbelangenorganisatie bij een zoektocht van huis tot huis in oudere wijken regelmatig loden leidingen aan.