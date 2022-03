Huurders Van der Pekbuurt boos over slechte isolatie: ‘Zet de kachel vaak maar uit’

Huurder in de Van der Pekbuurt Kirsten Zimmermann voor het Ymerekantoor in Noord en het spandoek Ymere ga isolere! Beeld Bart van Zoelen

Met zijn moderne cv is Henk Ramaakers uit de Van der Pekbuurt er al flink op vooruitgegaan ten opzichte van de geiser en de haard die hij vroeger had. “Toen kampeerde ik eigenlijk in mijn huis in de buurt van de kachel.” Wel vraagt hij zich hardop af waarom huisbaas Ymere niet meteen de isolatie heeft aangepakt. “Als ik in de keuken sta, krijg ik koude kloten.”

Door de gebrekkige isolatie in de verouderde buurt zijn de huurders deze winter veel geld kwijt aan hun energierekening nu de gasprijs omhoog is geschoten. En dan nog is het behelpen, zegt Ramaakers. “In de zomer slaap ik boven. In de winter is het daar te koud.”

Veel huurders komen financieel in de knel, zegt Kirsten Zimmermann. Met andere leden van de huurdersvereniging uit de Van der Pekbuurt protesteert ze daarom dinsdagmiddag voor het kantoor van huisbaas Ymere. “Zelf zet ik de kachel vaak maar uit.”

Renovatie in 2033 afgerond

Bij Ymere doen de huurders hun beklag over de gebrekkige isolatie van hun woningen. Pas na een lange aanloopperiode heeft Ymere de plannen klaar voor renovatie van de 1200 woningen in de buurt. Zimmermann: “Ymere is inderdaad na héél, héél veel jaren met plannen gekomen, maar pas in 2033 zijn de laatste woningen gerenoveerd. Intussen is er veel achterstallig onderhoud en zijn de gasprijzen enorm gestegen waardoor veel huurders nu krap komen te zitten.”

Daar komt bij dat Ymere de buurt wil aansluiten op het warmtenet van Vattenfall. De huurdersvereniging heeft er jarenlang op aangedrongen dat de buurt extra grondig wordt geïsoleerd, zodat de woningen verwarmd kunnen worden door een elektrische warmtepomp. Het zint ze maar niks dat hun warmte straks wordt opgewekt door de verbranding van gas, afval en biomassa.

Verder vrezen ze duur uit te zijn via het warmtenet. “Dan zijn we afhankelijk van een monopolist,” zegt Zimmermann. Of de huidige bewoners de energierekening dan nog kunnen betalen? “We worden een soort energievluchtelingen.”

‘Energie Crisis Coalitie’

Ymere had de koffie al klaar staan, omdat de huurdersvereniging vooraf had aangekondigd op de koffie te komen met een ‘Energie Crisis Coalitie’ van verschillende politieke partijen en milieuorganisatie Extinction Rebellion. In de krappe woningen van de Van der Pekbuurt is extra isolatie en een warmtepomp volgens de woningcorporatie geen optie, omdat daar veel ruimte aan opgaat. Maar de 1200 woningen krijgen wel degelijk betere isolatie, zegt regiodirecteur Chris Pettersson. “Energielabel A of B.”

Nóg betere isolatie en een warmtepomp zou twee keer zo duur worden. En dat terwijl de uitstoot van broeikasgassen in dat geval niet veel lager uitkomt dan met het warmtenet, volgens Pettersson.

De politieke partijen grijpen het protest van de huurders aan om hun bezwaar dat Amsterdam veel te weinig werk heeft gemaakt van isolatie kracht bij te zetten. Toen het de economie wilde stimuleren vanwege de coronacrisis stak het stadsbestuur 10 miljoen in isolatie, maar er ging een veelvoud naar de uitbreiding van warmtenetten, zegt Johnas van Lammeren, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren.

Aan de vooravond van de verkiezingen krijgen de huurders voor het Ymerekantoor verder steun van St3m, Bij1, PvdA, SP-afsplitsing DSA en de Groene Basis Piraten. Van Lammeren: “Hoe kan het dat VVD’ers subsidie krijgen voor hun Tesla’s, terwijl we huurders in de kou laten zitten.”



Oproep

Is uw gasrekening deze maand ook zo hoog? Amsterdam is duurder geworden en het einde is nog lang niet in zicht. Het Parool wil onderzoeken wat dit voor de stad betekent. Daarvoor zijn we op zoek naar Amsterdammers die willen vertellen wat de gevolgen zijn voor hun huishoudportemonnee. Reacties via onderzoek@parool.nl.