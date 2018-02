Huurders maken zich met eigen woongroep los van Ymere

Copekcabana wil de komende weken 'verkennen' welke ruimte er is om de oorspronkelijke idealen overeind te houden. Die tijd is er ook: pas in de loop van volgend jaar is de renovatie van de twee woonblokken klaar.



Het is voor Copekcabana nog de vraag welke ruimte zij krijgt om zelf nieuwe huurders te selecteren. Daarvoor is toestemming nodig van de gemeente Amsterdam. Normaliter worden sociale huurwoningen immers toegewezen aan huurders die het langst op de wachtlijst staan of urgentie hebben.



Daar ligt een spanningsveld, zegt Bas van Vlaenderen van Copekcabana. De toewijzingsregels moeten voordringen voorkomen, maar Copekcabana wil ook de kans krijgen een levensvatbare woongemeenschap op te bouwen. Zonder uitzondering op de regels wordt dat knap lastig.



Handen uit de mouwen

"Zie dan nog maar eens te zorgen voor onderlinge solidariteit en zelfbeheer," zegt Van Vlaenderen. Daarbij gaat het niet alleen om de huur, die afhankelijk wordt van het inkomen en per jaar kan verschillen, met een vangnet voor bewoners die hun baan verliezen of als zzp'er een slechte tijd doormaken. De huurders moeten ook de handen uit de mouwen steken bij het onderhoud. "Gezamenlijk de schouders eronder zetten."



Copekcabana heeft Ymere al moeten beloven vijf woningen beschikbaar te stellen aan specifieke groepen, zoals statushouders, alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen.



Ymere looft de 'sociale betrokkenheid' van Copekcabana en wil daarom graag meewerken aan de beheercoöperatie. Ook spreekt het de woningcorporatie aan dat Copekcabana experimenteert met een manier om de huur mee te laten bewegen met het inkomen van de huurders. In het licht van de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de vele scheefwoners in Amsterdam noemt Ymere dat 'een interessante discussie'.