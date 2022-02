Huurders liggen weer overhoop met Change= over servicekosten: ‘Ik kan niet geloven dat ze dit doen’

Verhuurder Change= van een wooncomplex in Nieuw-West is opnieuw in conflict met huurders. Wie de hoge servicekosten niet betaalt, kan rekenen op een incassobureau. Stichting !Woon stapt naar de huurcommissie.

“Ik woon liever antikraak dan in een woning van Change=,” zegt Stéphanie de Ruiter, die inmiddels het huurcontract van haar studio heeft opgezegd. Begin november werd ze geconfronteerd met een verdrievoudiging van de servicekosten van 50 naar 166 euro per maand. Een toelichting op de kostenstijging door Change= (spreek uit: Changes) bleef uit. De Ruiter vermoedt dat het een manier is van het bedrijf om alsnog aan inkomsten te komen die via de rechter eerder werden afgekeurd.

De rechter oordeelde vorig jaar dat bewoners van de 500 studio’s aan het August Allebéplein jarenlang onterecht ‘communitykosten’ hadden betaald – naast de kale huur en servicekosten – voor zaken als rolgordijnen, de vloer, schilderijhaakjes en activiteiten die nooit plaatsvonden. Volgens de rechter moesten alle kosten van Change= worden ondergebracht in de servicekosten én worden uitgesplitst. De verhuurder mag wettelijk gezien niet verdienen aan servicekosten, via een uitsplitsing kan de huurder daarop toezien.

Servicekosten verdrievoudigd

Na de uitspraak vorig jaar oktober schrapte Change= de communitykosten, maar verdrievoudigde de servicekosten. Het bedrijf dat behalve in Nieuw-West ook in Zuidoost en Utrecht in totaal 1700 woningen verhuurt, vertelde destijds dat dit logisch was. “De totale woonlast blijft gelijk,” zei een woordvoerder. “Met de uitspraak van de rechter verschuiven we de communitykosten naar de servicekosten.”

Maar volgens de bewoners heeft Change= tot op heden geen inzage gegeven in de kosten, bijvoorbeeld via facturen. Inmiddels maakt een aantal bewoners niet langer de gevraagde 166 euro aan servicekosten over, maar het oude bedrag à 50 euro. Dat heeft tot conflict geleid tussen de partijen.

Zo heeft De Ruiter nog steeds niet haar volledige borg terug van Change= nadat ze haar contract had opgezegd. “Omdat ik volgens hen niet de volledige servicekosten heb betaald.” Een andere voormalige huurder, Dionne Hallegraeff, werd geconfronteerd met een incassobureau nadat ze de ‘nieuwe’ servicekosten niet had overgemaakt. “Het incassobureau gaf als tip het te laten escaleren en tot een rechtszaak te laten komen.” Na bemiddeling van !Woon stopte het incassobureau met incasseren. Maar nadat Hallegraeff was verhuisd hield Change= ‘de achterstand’ in op haar borg. “Wettelijk gezien mag je een betalingsachterstand inhouden op de borg, maar de vraag is of er een betalingsachterstand is,” zegt ze.

Geen huurdersverklaring

Een bewoner die liever anoniem blijft en een andere woning heeft gevonden, vroeg twee weken geleden bij Change= een verhuurdersverklaring op, een soort bewijs van goed gedrag, om de eigenaar van haar nieuwe huurwoning te tonen. Ze kreeg een mail terug dat er nog een bedrag openstond, gevolgd door een negatieve verhuurdersverklaring. En ze is niet de enige, meerdere bewoners hebben zich bij Het Parool gemeld. “Gelukkig ben ik mijn nieuwe woning hierdoor niet misgelopen, maar het was wel een bevestiging dat ik weg moest bij Change=,” zegt ze. “Ik kan niet geloven dat ze dit doen.”

Volgens hoogleraar huurrecht Justine van Lochem kan Change= de servicekosten van de borg inhouden, maar de huurcommissie zal moeten bepalen wie er uiteindelijk gelijk heeft. “Als de bewoners het geld terug willen, zullen ze dat aan de rechter moeten vragen.” Dat Change= negatieve verhuurdersverklaringen afgeeft, is weinig aan te doen, stelt Van Lochem. “Er is daar niets over in de wet opgenomen, dat willen verhuurders vooral onderling graag.”

Huurcommissie

Woon! wil de zaak voorleggen aan de huurcommissie, zegt Tjerk Dalhuisen van de stichting, die opkomt voor onder meer de belangen van huurders. “Een incassobureau op bewoners afsturen vinden wij voorbarig, want er is nog geen bedrag voor de servicekosten vastgesteld. Er is dus geen achterstand in betaling, maar vooral een verschil van mening.”

Dat Change= heeft geweigerd een verhuurdersverklaring af te geven, noemt Dalhuisen ‘flauw’. “Dat is pesterij. Ze weten dat mensen die willen verhuizen vaak zo’n verklaring nodig hebben. Die komen dan niet goed binnen bij hun nieuwe verhuurder. Op deze manier zet Change= bewoners onder druk om de verhoogde servicekosten alsnog te betalen.”

Ook bij een appartementencomplex van Change= in Zuidoost is de hoogte van de servicekosten inmiddels inzet van een strijd tussen de bewoners en verhuurder. In Utrecht roept de werkwijze van Change= ook vragen op. De voltallige gemeenteraad riep het college afgelopen week op tot actie volgens de NOS, nadat bij een woonproject in Leidsche Rijn Change= voor studio's 633,25 euro kale huur vroeg en 326,50 euro aan servicekosten.