Huurders kunnen nu swipend een nieuw huis vinden

De applicatie, een initiatief van 26 woningcorporaties, moet het vinden van een nieuw huurhuis in steden als Amsterdam makkelijker maken.



Huurders die een ander huis zoeken zetten foto's van hun woning, straat en buurt in de app. Vervolgens krijgen ze alleen andere woningen te zien die aan hun eisen voldoen, op basis van bijvoorbeeld prijsklasse, stad en voorkeuren als een tuin of balkon.



Het idee is dat huurders dankzij de app makkelijker van woning kunnen ruilen. Bij een match tussen twee huiszoekers kan er een afspraak worden gemaakt en uiteindelijk van huis worden gewisseld. Het is dus wel een vereiste dat je zelf al een woning hebt.



Markt zit muurvast

"De woningmarkt zit muurvast," zegt Pieter Schipper van Huisjehuisje in een persbericht. "De app is een creatieve en snelle oplossing om het aanbod van huurhuizen te vergroten. Nu wacht iedereen op iedereen."



Volgens de initiatiefnemers is het vinden van een huis vergelijkbaar met online daten en zou het vinden van een woning net zo 'makkelijk' moeten zijn als het vinden van een partner.



Huisjehuisje is zowel te gebruiken voor sociale huurhuizen als huizen in de vrije sector. De app is vanaf maandag gratis te downloaden (iOS en Android).



Lees ook: Amsterdammer wacht gemiddeld 8,7 jaar op sociale huurwoning