Huurders in Zuidoost opgeschrikt door verhoging servicekosten, buurt en winkeliers schieten te hulp

Flats Geldershoofd en Gravestein in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Maarten Boswijk

Waar enkele bewoners wegkwamen met een verhoging van ‘slechts’ 80 euro, schoten de servicekosten van anderen honderden euro’s omhoog. Woningbouwcorporatie Rochdale, die in Amsterdam Zuidoost de flats Kruitberg, Kikkenstein, Geldershoofd en Gravestein beheert, kondigde afgelopen maand aan het voorschot op de servicekosten te verhogen wegens de fors gestegen energieprijzen. Rochdale vreesde dat bewoners anders bij de jaarafrekening in 2024 ineens geconfronteerd zouden worden met een enorm bedrag, vertelt woordvoerder Pim de Ruiter.

Voorschot energiekosten

Op basis van de grootte van de woning, het voorgaande gebruik en de veranderende energietarieven werd voor iedere woning het geschatte energieverbruik berekend. “Bewoners die achteraf gezien minder energie hebben verbruikt dan geschat, zouden dat te veel betaalde bedrag in 2024 teruggestort krijgen,” aldus De Ruiter.

Toch leverde dat bij veel flatbewoners een hoop stress op, legt Titia Williams, bewoner van Kruitberg, uit. “Door die stijging van de maandelijkse lasten hielden veel buurtgenoten niet genoeg geld over om boodschappen van te doen. Veel mensen betalen liever volgend jaar een hoger bedrag in één keer, daar kunnen ze tenminste een betalingsregeling voor treffen. Maar waar moet je van eten als je niets overhoudt in de maand?”

Winkeliers schieten te hulp

Om buurtbewoners toch van een warme maaltijd te voorzien, kwam de buurtvereniging Hart voor de K-buurt in actie. In Kruitberg staat al lange tijd een eet-deelkast, waar bewoners die iets over hebben eten in leggen voor buren in geldnood. Toen de kostenverhoging door Rochdale werd aangekondigd, stapte Hart voor de K-buurt naar het winkelcentrum Kameleon om de hoek.

“We zijn naar de winkeliersvereniging gegaan om te vragen of zij iets konden bijdragen. Bij de Albert Heijn mogen we nu iedere dag producten ophalen die die dag niet verkocht zijn. Soms gaat het om twee kratten, soms vier. Die producten distribueren wij dan onder de bewoners van Kruitberg, zodat zij allemaal een verse maaltijd kunnen bereiden,” aldus Williams, die zeer betrokken is bij de buurtvereniging.

Teruggedraaid

Als gevolg van de ontstane commotie besloot Rochdale voor 2300 van hun huurders, onder wie bewoners van de flats in Amsterdam, een regeling te treffen; voor hen stegen de kosten met meer dan 100 euro. Zij krijgen vanaf volgende week de optie de verhoging van de servicekosten tot 50 procent terug te draaien. “Voor sommige mensen betekent dat dat ze teruggaan naar hun oude tarief. Anderen houden wellicht een kleine verhoging,” aldus De Ruiter.

Toch is dat voor veel bewoners niet genoeg. ‘Uitstel van executie’ noemt Neumine Marshall, voorzitter van de bewonerscommissie Gravestein, het terugdraaien van de kostenverhoging. “De G-buurt is statistisch gezien het armste gebied van de Bijlmer. Er zijn constructieve oplossingen nodig. Niet alleen voor nu, maar ook voor de jaarrekening die volgend jaar komt. Want ook dan komen mensen in de problemen.”

Vervolgstappen

Volgens Marshall kunnen veel bewoners van Geldershoofd en Gravestein hun energieverbruik slecht zelf meten of bijhouden. De flats maken gebruik van blokverwarming, waarbij het hele gebouw wordt verwarmd door één warmte-installatie. Daardoor kunnen bewoners het tussentijds verbruik van hun eigen huishouden niet apart meten.

“Geldershoofd heeft bovendien geen thermostaat, dus veel mensen hebben weinig zicht op hun energieverbruik. Wij willen dus graag meer inzicht in de berekening van de energiemaatschappij, en meer mogelijkheid voor de bewoners om inzicht te krijgen in hun energieverbruik.”

Zaterdag organiseren de bewonerscommissies Geldershoofd en Gravestein een bijeenkomst in samenwerking met !Woon, een stichting die huurders en woningeigenaren in Amsterdam bijstaat met advies. Hier kunnen buurtbewoners al hun vragen stellen aan Rochdale, maar ook aan de buurtteams en !Woon. “We zullen alle opties zorgvuldig bekijken, maar als dit niet in het voordeel van de bewoners is, zullen we vervolgstappen nemen.” Wat die vervolgstappen zijn kon Marshall vooralsnog niet zeggen.

Rochdale vreest ook voor eventuele hoge kosten voor de bewoners in 2024, en biedt hun daarom de mogelijkheid om te spreken met een energiecoach. “Om te kijken hoe ze hun energieverbruik zo laag mogelijk kunnen houden.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: