Huurders hoeven niet te betalen voor een kijktuin

De kijktuin. Beeld Lin Woldendorp

“Wij kunnen de tuin waarvoor we moeten betalen bijna niet zien,” zegt Saïda Amarouch Lahir (38). Ze tuurt vanuit haar appartement over het balkon naar haar zogeheten kijktuin. “We hebben niets aan de tuin, kunnen er niet bij, we mogen er niet in.”

Lex Althoffstraat

De binnentuin van het woningcomplex aan de Lex Althoffstraat in Nieuw-West is aan de kant van de huizen afgeschot met een deel privétuinen voor de mensen die beneden wonen. Het stuk dat overblijft in het midden is de kijk- ofwel zichttuin, waarvoor Rochdale bewoners maandelijks aanslaat.

De Amsterdamse rechtbank heeft vorige maand bepaald dat huurders niet voor tuinen hoeven te betalen als ze er niet in kunnen. Het gezin Amarouch krijgt de ongeveer honderd euro die het betaalde over 2015 en 2016 terug.

Ook komen de servicekosten terug voor schoonmaakkosten van gezamenlijke ruimten, omdat de corporaties de rekeningen niet met facturen heeft onderbouwd.

Het was opvallend dat Rochdale de rechtszaak startte. De Hoge Raad had al in 2000 in een zaak tussen een huurder en collega Eigen Haard bepaald dat voor kijktuinen niet betaald hoeft te worden. Andere rechtbanken hebben die lijn ook gevolgd.

Schone lucht

Bij kijktuinen die niet afgesloten zijn, gaat het vaak om een ‘service’ die niet exclusief voor de huurders is. Voorbijlopend publiek kan er ook naar kijken. Advocaat Henri Sarolea, die optreedt namens het gezin Amarouch: “Een verhuurder mag ook geen geld in rekening brengen voor de schone lucht die wordt ingeademd, voor het feit dat de zon opgaat, voor het uitzicht op een mooie rivier of de prachtige monumentale huizen aan de overkant. Voor openbare beplanting of een kijktuin geldt hetzelfde.”

Is de tuin afgesloten, dan ontstaat een ander probleem. Dan is de kijktuin niet bereikbaar voor de huurder en kan die ook niet worden aangeslagen. Als Saïda Amarouch de tuin goed wil zien, moet ze haar jas aantrekken. Maar beneden staat ze voor een groot afgesloten hek. Amarouch: “Rochdale heeft ons laatst de sleutel aangeboden, die we niet aannamen omdat de procedure al liep.”

Saïda en haar man Brahim (40) zijn behoorlijk tevreden over hun woning, die vorig jaar werd gerenoveerd. De woonruimte van ongeveer zestig vierkante meter is wel krap voor het gezin met drie kinderen, maar er zijn geen grotere woningen beschikbaar.

De tuin wordt volgens het gezin dezer dagen door Rochdale goed bijgehouden, mogelijk omdat de rechtszaak tot publiciteit kan leiden. “Wij hebben namelijk heel lang geen tuinman gezien,” aldus Saïda Amarouch, die overigens benadrukt dat het gezin geen strijd heeft met Rochdale.

Huurcommissie

“Het gaat ons om de kijktuin,” zegt ze. De Huurcommissie had de bewoners, met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand, al eerder in het gelijk gesteld. Amarouch verwachtte daarom niet dat het tot een rechtszaak zou komen.

Rochdale laat weten mogelijk in hoger beroep te gaan. Woordvoerder Truus Harkes: “Wij buigen ons volgende week over de zaak.” Intussen krijgen andere huurders nog niet hun geld terug. De familie Amarouch laat weten elke maand gewoon geld voor de tuin over te maken, zolang de procedures nog verder kunnen gaan.