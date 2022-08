Huurders en particuliere eigenaren zijn het eens over groot verduurzamingsproject in Zuidoost

Amsterdam-Zuidoost vanuit de lucht, met op de voorgrond Holendrecht waar in anderhalf jaar tijd 935 woningen zullen worden verduurzaamd. Beeld Your Captain Luchtfotografie/ANP

De eigenaren van de 935 appartementen in Amsterdam-Zuidoost vormen twee van de grootste verenigingen van eigenaren (vve’s) in de stad. Verduurzaming is binnen de 20.000 Amsterdamse vve’s al een hele kluif. Als het gaat om zogeheten gespikkeld corporatiebezit, met behalve huurders ook particuliere eigenaren, wordt het helemaal een heidens karwei.

Corporaties moeten de instemming van 70 procent van hun huurders krijgen voordat ze mogen beginnen. Binnen de vve’s in Holendrecht moest de verduurzaming dan ook nog eens gesteund worden door 70 procent van de eigenaren.

Miljoenenlening

In anderhalf jaar moeten de flats uit 1977 moderne isolatie krijgen. Daarvoor worden kozijnen, vloeren en daken aangepast en krijgen ze driedubbel glas. Ewald Pengel (69), voorzitter van één van beide vve’s, ging van portiek naar portiek om zijn buren van het nut van de operatie te overtuigen. Op sommige plekken regende het zelfs naar binnen, zag Pengel die vroeger eigenaar was van een klusbedrijf. “Het was geen gezicht.”

De vve’s kregen, behalve subsidie van de gemeente, ook een lening van 27 miljoen euro van het Nationaal Warmtefonds, dat woningeigenaren helpt aan de investeringen voor verduurzaming. Die lening betalen ze terug met een verhoging van de servicekosten. Die gaan van 80 naar 240 euro per maand.

De energierekening gaat omlaag, al zal dat niet alle kosten dekken. Voordeel is ook dat de woningen meer waard worden. Ze worden gezonder en comfortabeler doordat ze minder tochten en ze ook beter tegen geluid zijn geïsoleerd. Pengel: “Je krijgt er wel iets beters voor terug.”

Verwarmingsketels

De buurt gaat nog niet van het aardgas af. Wel zijn de woningen klaar voor aansluiting op het warmtenet van Vattenfall. Dat heeft de voorkeur van Eigen Haard, de woningcorporatie die binnen de vve’s een meerderheid heeft van meer dan 70 procent.

De vraag hoe de buurt van het gas af gaat, komt over een jaar of drie alsnog op tafel omdat de cv-ketels dan aan vervanging toe zijn. Elders in de stad is dat al uitgelopen op een bittere strijd omdat bewoners een warmtenet niet duurzaam vinden of omdat ze vrezen voor hoge kosten doordat ze zich overgeleverd voelen aan een monopolist.

Sommige bewoners hikken aan tegen elektrisch koken, omdat ze dan nieuwe pannen moeten kopen, weet Pengel. Zelf heeft hij zijn cv net vervangen. Overigens blijkt in deze buurt het warmtenet volgens berekeningen in opdracht van de gemeente veruit het goedkoopste alternatief voor aardgas.

In theorie kan Eigen Haard binnen de vve zijn zin doordrijven, maar zowel de corporatie als het Warmtefonds vinden dat de overige eigenaren niet overstemd mogen worden. Bij de verbouwing legde Eigen Haard zich al neer bij de meerderheid van de andere eigenaren. Eerder dit jaar liepen plannen om het Barcelonaplein in Amsterdam-Oost aardgasvrij te maken uit op een conflict toen woningeigenaren vreesden weggestemd te worden door de woningcorporatie die daar 57 procent van de vve in handen heeft.

“Verduurzaming moet je altijd samen doen,” zegt Maartje Brans van het Nationaal Warmtefonds.

Het fonds hoopt dat andere vve’s een voorbeeld nemen aan het project in Gaasperdam. “Dit soort complexe vve’s hebben we heel veel in de grote steden.”