Huurders betalen jarenlang te veel huur en krijgen 1,3 miljoen euro terug

De Rijswijkstraat in Amsterdam-Slotervaart.

Het is een ‘bizarre affaire’ vertelt adviseur Tjerk Dalhuisen van Stichting !Woon. Ondanks de goede uitkomst legt de zaak volgens de stichting, die huurders in de particuliere sector ondersteunt, een ‘fundamenteel probleem in de regels voor huurprijsbescherming’ bloot.

Zes jaar lang

In 2014 klopten 76 huurders van het pand aan de Rijswijkstraat aan bij de huurcommissie om de hoogte van de huur te toetsen. Aan de hand van een puntentelling concludeerde die dat de huur te hoog was. Beheerder Camelot en eigenaar Clever Real Estate waren het daar niet mee eens en stapte naar de kantonrechter.

“Toen bleek dat de WOZ-waarde aangevochten was,” aldus Dalhuisen. De WOZ-waarde is sinds zes jaar een onderdeel van de puntentelling die wordt gedaan om de huurprijs te toetsen. “Zonder WOZ-waarde, geen uitspraak. Dus de kantonrechter legde het dossier in de kast.”

Inmiddels is de WOZ-waarde bepaald en heeft de kantonrechter de huur nog lager vastgesteld dan de huurcommissie. De 75 huurders die mee hebben gedaan met de procedure hebben elke maand 240 euro teveel betaald. Daar heeft iedereen recht op, ook de mensen die inmiddels zijn verhuisd. In totaal verliest de verhuurder daarmee bijna 1,3 miljoen euro.

Probleem in het systeem

Dat de procedure lang heeft geduurd is een probleem, vindt Dalhuisen. “Dit soort vertraging moet uit het systeem. De WOZ-waarde moet geen onderdeel zijn van de puntentelling. Dat zijn verschillende systemen die door elkaar gaan lopen.” Wel laat de zaak zien dat de aanhouder wint. Dalhuisen: “Als huurder moet je volhouden en een beroep doen op de wet.”

De verhuurder heeft nog één mogelijkheid over om het besluit aan te vechten: het Hooggerechtshof. Daar is nog geen beslissing over genomen.