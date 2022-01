Huurder van schimmelhuis op de Wallen wint rechtszaak van pandjesbaas: ‘Nu moet er iets gebeuren’

Jader de Barros in zijn beschimmelde woning op de Wallen. Beeld Birgit Bijl

Jader de Barros (45), die sinds 2012 in de woning in de Molensteeg op de Wallen woont, is verheugd over de uitspraak. Volgens de rechter staat vast dat De Barros de hele woning huurt en niet, zoals eigenaar Eddy Kaspers beweert, slechts enkele kamers. Dat argument voerde de eigenaar in het conflict aan om geen renovaties te hoeven uitvoeren. De Barros zegt dat de eigenaar de woning opzettelijk verwaarloost om hem eruit te krijgen, zodat hij de woning daarna ‘voor een veel hoger’ bedrag kan verhuren.

Volgens De Barros is het belachelijk dat Kaspers beweerde er zelf ook te wonen. “Hij heeft allerlei woningen en een villa in Spanje, maar volgens hem woonden wij samen in dit huisje. Gelukkig heeft de rechter gezegd dat dit onzin is.”

Schimmel door lekkage

De situatie in de woning van De Barros is sinds afgelopen zomer bijna onhoudbaar. Na een lekkage aan de dakgoot is zijn slaapvertrek één grote schimmelkamer geworden. De spiegel, die op de muur geplakt zat, is naar beneden gekomen. De waterschade is ­groot: ook op de benedenverdieping kwam het water door de muur heen.

De Barros stuurde direct foto’s van de woning naar de eigenaar, die het grootste deel van het jaar in Spanje woont. Die reageerde niet op berichten en de situatie duurde voort. Nadat stichting !Woon zich ermee had bemoeid, wierp de eigenaar De Barros toe dat de schade zijn eigen schuld was. De Barros zou nooit melding van achterstallig onderhoud hebben gemaakt en de dakgoot niet goed schoon hebben gehouden.

‘We woonden niet samen’

De rechter boog zich eind vorig jaar over de kwestie en ging met name in op het recht dat De Barros zegt te hebben op de woning. Eigenaar Kaspers voerde aan dat hij met De Barros de woning zou hebben gedeeld: “We woonden daar wel degelijk samen.”

Hij had het adres ook nodig omdat hij daar stond ingeschreven. De Barros woonde er echter alleen met zijn vrouw, van wie hij inmiddels gescheiden is, en hun zesjarig zoontje.

De rechter heeft nu bepaald dat Kaspers het adres niet mag gebruiken om ingeschreven te staan. Volgens het huurcontract heeft De Barros recht op de gehele woning. Ook is tijdens onderzoek uit een grote serie foto’s gebleken dat zich in de woning al jaren geen persoonlijke spullen van Kaspers bevonden, stelt de rechter in het vonnis.

De rechter oordeelt dat Kaspers te veel betaalde huur over een periode van acht maanden moet worden terugbetaald. De Barros is verheugd. “Nu kan ik de volgende strijd aangaan: hij moet die schimmelmuren herstellen.”