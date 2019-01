Huurder die dreigde met bijl mag in woning Eigen Haard blijven

Ik zag dat hij met beide handen een houthakkerbeweging maakte Cv-monteur

Toen de monteur volgens protocol een paar foto's met zijn iPad van de cv-ketel wilde maken, escaleerde de situatie. Volgens de monteur smeet de huurder de iPad op de grond, liep vervolgens richting de deur en kwam terugrennen met een bijl in zijn handen.



Houthakkerbeweging

De monteur meent op de grond te zijn gevallen en te hebben gesmeekt voor zijn leven. 'Ik zag dat hij met beide handen een houthakkerbeweging vanaf boven zijn hoofd naar mij maakte in de richting van mijn hoofd. Ik kon nergens heen ik kon niet vluchten dus bleef ik smeken. Ik dacht bij mezelf, ik ga dood, nu is het klaar.'



Volgens de huurder was de dreigende situatie minder heftig. Hij zegt de bijl in zijn handen te hebben gehad, maar er niet mee te hebben gezwaaid. Ook zou de monteur niet voor zijn leven hebben gesmeekt. Bovendien zou de huurder de monteur meerdere malen hebben gevraagd weg te gaan, zonder dat hieraan gehoor werd gegeven.



De rechter oordeelt dat er de sprake is van bijzondere omstandigheden. Het is algemeen bekend dat autisten moeite hebben met sociale interactie en gevoelig zijn voor prikkels.



Uit het proces-verbaal van de monteur kwam naar voren dat hij wel degelijk de vreemde omgangsvormen bij de huurder opmerkte, maar niet besloot het werk neer te leggen. Daarnaast is het moeilijk vast te stellen wat er precies gebeurd is, omdat beide verhalen verschillen.



De huurder mag in zijn huis blijven wonen. Om het risico op herhaling te verminderen is afgesproken dat zijn grootouders ook in het huis aanwezig zijn als er gepland onderhoud plaatsvindt.